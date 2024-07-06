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فرصة استثمارية شقه مؤجره بأطلاله علي الحديقة
(للبيع)
تفاصيل الإعلان
|فرصة استثمارية شقه مؤجره بأطلاله علي الحديقة الشقة مكونة من : - غرفة نوم ماستر - غرفة معيشة / طعام - مطبخ - تواليت لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركه فاين هوم : 026592300 الرقم المرجعي : AP965345 رخصة التسجيل العقاري: 53733
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة فاين هوم العقارية
|التليفون:
|026592300
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|العنوان:
|جزيرة الريم- أبوظبي
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|6/7/2024
|رقم الإعلان:
|2276012
تصميم حديث | سعر جيد | بدون عمولة | دفعة أولى 5% هذه الوحدة تتكون من: - غرفة نوم ماستر -منطقة معي.
6/7/2024
شقة بالطوابق العليا ومساحة كبيره مع اطلالة خلابة تتكون الشقة من : - غرفة نوم ماستر مع بلكونة - غر.
6/7/2024
شقه مفروشه باحدث الاثاث مع اطلاله خلابه الشقه مكون من : - غرفه نوم ماستر - غرفه معيشه / طعام - مطب.
6/7/2024
احصل على شقة غرفتين نوم بالطابق الأرضي من غيرعمولة تتكون الشقة من : - غرفة نوم ماستر - غرفة نوم .
5/7/2024
شقة مكونة من غرفة وصالة |اطلالة رائعة علي المدينة **هذه الشقة مكونة من : -غرفة نوم ماستر -غرفة معي.
5/7/2024
استوديو نظيف بتشطيب عصري باطلالة رائعة تتكون هذه الشقة من :- - غرفة معيشة / نوم - مطبخ - تراس - ح.
5/7/2024
استثمر الان | استوديو + بلكونة باطلالة واسعة هادئة الاستوديو يتكون من : - منطقة معيشة / نوم - م.
5/7/2024
عرض ممتاز | مجتمع رائع | من المطور مباشرة | بدون عمولة هذه الوحدة تتكون من: - غرفة نوم ماستر -من.
4/7/2024
استثمر الان استوديو + بلكونة مع اطلالة هادئة يتكون الاستوديو من : - منطقة معيشة / غرفة نوم - مطبخ.
4/7/2024
تملك الان شقة 3 غرف+غرفة خادمة | بلا عمولة مع خطة دفع مريحة • 10% دفعة مقدمة • خطة السداد حتى ما بع.
4/7/2024
إستثمر الان بجزيرة ياس بدون عمولة من المطور مباشرة هذه الشقة تتكون من : - غرفة نوم ماستر - غرفة.
2/7/2024
انقل قريبا لشقه بالطوابق العليا مع بلكونة مطلة على البحر تتكون الشقة من : - غرفة نوم ماستر مع غرف.
2/7/2024
بتصميم عصري |تملك شقتك المطلة على البحر تتكون الشقة من : - غرفة نوم ماستر - غرفة نوم - غرفة معي.
2/7/2024
"شقة فاخرة ، إطلالة رائعة على الحديقة، بدون عمولة!" تتكون الشقة من : - 3 غرف ماستر - غرفة.
2/7/2024
بدون عمولة تملك شقتك من المطور مباشرة فى جزيرة ياس هذه الوحدة تتكون من : - غرفة نوم ماستر - غرفة.
1/7/2024
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