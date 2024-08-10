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فرصة استثمارية رائعة | فيلا للبيع بموقع متميز

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: فرصة استثمارية رائعة | فيلا للبيع بموقع متميز - في أبو ظبي الإمارات

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*الفيلا مقسمة ل 6 شقق منفصلة بعدادات موثقة من البلدية -شقتين:(4غرف نوم + صاله) -4 شقق:3غرف نوم + صالة) -يوجد تصريح بناء لمنطقة الارض الفارغة -مساحة الارض : 9,900 قدم مربع -الرقم المرجعي: VH983907 شركة فاين هوم العقاريه ذ.م.م لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل بالسيد سمير:0503070042 رخصةالتسجيل العقاري:53733 رقم الرخصة للسيد سمير:279684 رقم الترخيص التجاري:CN-1149643 رقم ترخيص الهيئة العقارية(RERA):202401101466
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة فاين هوم العقارية
التليفون: 0503070042

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: منطقة المرور- حدبة الزعفرانة
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 10/8/2024
رقم الإعلان: 2281153

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10/8/2024
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10/8/2024
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