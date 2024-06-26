فرصة استثمارية رائعة | فيلا للبيع بموقع متميز

مجمع فلل يتكون من5 فلل بسور واحد: كل فيلا تتكون من: *الطابق ألارضي:-مجلس مع حمام ضيوف-صالة-مطبخ رئ.

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