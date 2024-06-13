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فرصة استثمارية امتلك فيلا 4 شقق بمساحات واسعة

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: فرصة استثمارية امتلك فيلا 4 شقق بمساحات واسعة - في أبو ظبي الإمارات

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فيلا تتكون من: -اربع شقق موثقه -كل شقه تتكون من:3غرف نوم -صاله عدد 1 شقه تتكون من:غرفه-صاله -مساحه الارض : 4,800 قدم مربع ، الرقم المرجعي:VH985230 * لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع السيد سمير : 0503070042
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة فاين هوم العقارية
التليفون: 0503070042

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: منطقة المرور- منطقة المرور
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 13/6/2024
رقم الإعلان: 2273578

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تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: مجمع فيلتين رائع 6 غرف نوم ماستر | بحمام سباحة - في أبو ظبي الإمارات

مجمع فيلتين رائع 6 غرف نوم ماستر | بحمام سباحة

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

*كل فيلا تتكون من: -6 غرف نوم ماستر بخزائن الملابس -مجلسين -صالتين -مطبخين مع خزائن بالحائط -غرفتين.
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اتصل

13/6/2024
صورة الاعلان: فيلا 11 غرفة نوم | حديقة|نافوره |مجلس خارجي - في أبو ظبي الإمارات

فيلا 11 غرفة نوم | حديقة|نافوره |مجلس خارجي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

*الفيلا تتكون من: -11 غرفة نوم -صالتين -غرفتين خدم خارجية -مجلس كبير خارجي -مطبخ كبير خارجي -مطبخ .
القسم: 

اتصل

13/6/2024
صورة الاعلان: للبيع فيلا | 5 غرف مساحه & سعر مميز| - في أبو ظبي الإمارات

للبيع فيلا | 5 غرف مساحه & سعر مميز|

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

تتكون هذه الفيلا من: *الطابق الأرضي: -غرفة نوم الضيوف -عدد 2 غرفة جلوس -2 غرفة طعام -مطبخ -مخزن -غسي.
القسم: 

اتصل

13/6/2024
صورة الاعلان: امتلك الان مجمع 4 فلل بموقع مميز وعائد مرتفع - في أبو ظبي الإمارات

امتلك الان مجمع 4 فلل بموقع مميز وعائد مرتفع

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

*المجمع عبارة عن 4 فلل مقسمين الي فيلا رئسيه و3 فلل اخرين: *الفيلا الرئيسية مكونة من:-7غرف ماستر-غر.
القسم: 

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13/6/2024
صورة الاعلان: فرصة مميزة للاستثمارامتلك الان مجمع 4فلل منفصلين - في أبو ظبي الإمارات

فرصة مميزة للاستثمارامتلك الان مجمع 4فلل منفصلين

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

*مجمع 4فـلل منفصلة تحتوي علي: *كل فيلا عبارة عن: -ثلاث غرف ماستر -مجلـس -حمـام -غرفة عاملة -مطبخ خلف.
القسم: 

اتصل

13/6/2024
صورة الاعلان: امتلك الان| فيلا 3غرف نوم | بلكونة | علي زاوية | - في أبو ظبي الإمارات

امتلك الان| فيلا 3غرف نوم | بلكونة | علي زاوية |

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

الفيلا مكونة من: *الطابق الارضي:غرفة معيشة/صالة طعام-غرفة خادمة-غرفة غسيل-مطبخ -حمام-حوش-حديقة -جراج.
القسم: 

اتصل

13/6/2024
صورة الاعلان: امتلك الان مجمع 2فلل بسعر حصري - في أبو ظبي الإمارات

امتلك الان مجمع 2فلل بسعر حصري

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

مجمع 2 فيلا كل فيلا تتكون من: -6 غرف نوم -مجلس -صاله طعام -صاله جلوس -غرفه خادمه -مطبخ -مواقف للسيا.
القسم: 

اتصل

13/6/2024
صورة الاعلان: للبيع|فيلا بموقع مميز| زاوية وشارعين| عائد سنوي| - في أبو ظبي الإمارات

للبيع|فيلا بموقع مميز| زاوية وشارعين| عائد سنوي|

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

فيلاواسعةوفخمة تطل على زاوية وشارعين : الفيلا مكونة من: 17 وحدة سكنية مقسمة كالاتي: -16 استديو -ش.
القسم: 

اتصل

13/6/2024
صورة الاعلان: امتلك الان فيلا |3غرف|صالة|بلكونة|حديقة - في أبو ظبي الإمارات

امتلك الان فيلا |3غرف|صالة|بلكونة|حديقة

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

الفيلا مكونة من: *الطابق الارضي:غرفة معيشة / صالة طعام-غرفة خادمة-غرفة غسيل-مطبخ -حمام-حوش-حديقة -جر.
القسم: 

اتصل

13/6/2024
صورة الاعلان: مجمع 6 فلل مع حديقه خاصه وموقع مميز امكانية بناء ملاحق - في أبو ظبي الإمارات

مجمع 6 فلل مع حديقه خاصه وموقع مميز امكانية بناء ملاحق

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

*مجمع 6 فلل كل فيلا مكونة من: -مجلس -4غرف -صالة -مطبخ -غسيل -حديقة خاصة -مواقف سيارات مغطيه *يمك.
القسم: 

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13/6/2024
صورة الاعلان: للبيع فيلا | 35 غرفة | بتصميم عصري | موقع متميز | - في أبو ظبي الإمارات

للبيع فيلا | 35 غرفة | بتصميم عصري | موقع متميز |

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

تحتوي الفيلاعلي: *طابق ارضي ومكون من: -15 غرفة نوم -6 غرف معيشه -4 مطابخ -10حمامات *طابق اول ومكو.
القسم: 

اتصل

13/6/2024
صورة الاعلان: امتلك الان فيلا في الريمان1 6 غرف ماستر - في أبو ظبي الإمارات

امتلك الان فيلا في الريمان1 6 غرف ماستر

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

فيلا في الشامخة الريمان 1 تحت الانشاء تتكون من : -6 غرف ماستر-تجهز نهايه 24 -اعفاء من رسوم تسجيل -ض.
القسم: 

اتصل

13/6/2024
صورة الاعلان: فيلا 11 غرفة ماستر رائعة | بتشطيب فخم | جاكوزي - في أبو ظبي الإمارات

فيلا 11 غرفة ماستر رائعة | بتشطيب فخم | جاكوزي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

*الفيلا مكونة من: -11 غرفة ماستر مريحة -مطبخ مجهز -11 حمام كبير -ملاحق خارجية -جاكوزي -المساحة: 15,0.
القسم: 

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13/6/2024
صورة الاعلان: فيلا سكنيه استثماريه مميزه في منطقه الشامخه - في أبو ظبي الإمارات

فيلا سكنيه استثماريه مميزه في منطقه الشامخه

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

فيلا مميزة قيد الإنشاء في مراحلها الأخيرة بنسبة إنجاز 90%، جاهزة للتسليم في يونيو 2024. المساحة:5,48.
القسم: 

اتصل

13/6/2024
صورة الاعلان: تملك الان فيلا بتصميم عصري حديث يليق بك فى المريف - في أبو ظبي الإمارات

تملك الان فيلا بتصميم عصري حديث يليق بك فى المريف

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

*فيلا بمدينة خليفة اول ساكن - تشطيب ديلوكس - موقع مميز على زاويه تحتوي على - 6 غرف ماستر - مجلس رج.
القسم: 

اتصل

13/6/2024
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