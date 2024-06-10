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فرصة استثمارية امتلك فيلا 4 شقق بمساحات واسعة

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: فرصة استثمارية امتلك فيلا 4 شقق بمساحات واسعة - في أبو ظبي الإمارات

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فيلا تتكون من :اربع شقق موثقه-كل شقه تتكون من :-3 غرف نوم -صاله عدد 1 شقه تتكون من:غرفه-صاله - مساحه الارض : 4,800 قدم مربع،الرقم المرجعي:VH985230 * لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع السيد سمير : 0503070042
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة فاين هوم العقارية
التليفون: 0503070042

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: منطقة المرور- منطقة المرور
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 10/6/2024
رقم الإعلان: 2273053

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تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: فيلا 11 غرفة نوم | حديقة|نافوره |مجلس خارجي - في أبو ظبي الإمارات

فيلا 11 غرفة نوم | حديقة|نافوره |مجلس خارجي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

*الفيلا تتكون من : -11 غرفة نوم -صالتين -غرفتين خدم خارجية -مجلس كبير خارجي - مطبخ كبير خارجي -مطب.
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10/6/2024
صورة الاعلان: تملك الان فيلا8 غرف بموقع مميز جدا - في أبو ظبي الإمارات

تملك الان فيلا8 غرف بموقع مميز جدا

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

تتكون الفيلا من: -8غرف نوم . -8حمامات . -منطقة معيشة وطعام واسعة. -قاعات كبيرة. -أربعة مداخل. -مطابخ.
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10/6/2024
صورة الاعلان: فيلا ممتازة للعيش او الاستثمار|مؤجرة|4غرف|حديقة - في أبو ظبي الإمارات

فيلا ممتازة للعيش او الاستثمار|مؤجرة|4غرف|حديقة

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

فيلا بالريف عبارة عن :4غرف -4حمامات -مطبخ-مجلس-صاله -حديقة -حوش -مدخل خاص بالحوش-مؤجرة وتدر دخلا *.
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10/6/2024
صورة الاعلان: امتلك الان فيلا تصميم عصري بمدينة خليفه - في أبو ظبي الإمارات

امتلك الان فيلا تصميم عصري بمدينة خليفه

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

*تتكون الفيلا من : - 5 غرف . - 5 حمامات . - غرفة خادمة . - مطبخ جاهز . - شرفة / بلكونة . - غرفة .
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10/6/2024
صورة الاعلان: للبيع فيلا | 5 غرف مساحه & سعر مميز| - في أبو ظبي الإمارات

للبيع فيلا | 5 غرف مساحه & سعر مميز|

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

تتكون هذه الفيلا من: *الطابق الأرضي: -غرفة نوم الضيوف -عدد 2 غرفة جلوس -2 غرفة طعام -مطبخ -مخزن -غسي.
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10/6/2024
صورة الاعلان: امتلك فيلا فخمة 10 غرف سينما جاكوزي 4قاعات 5شرفات - في أبو ظبي الإمارات

امتلك فيلا فخمة 10 غرف سينما جاكوزي 4قاعات 5شرفات

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

فيلا بمدينة شخبوط: -تشطيب ديلوكس -موقع مميز على زاويه تحتوي على -6 غرف ماستر -مجلس رجال بمدخل منفصل.
القسم: 

اتصل

10/6/2024
صورة الاعلان: للبيع|فيلا بموقع مميز| زاوية وشارعين| عائد سنوي| - في أبو ظبي الإمارات

للبيع|فيلا بموقع مميز| زاوية وشارعين| عائد سنوي|

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

فيلا واسعة وفخمة تطل على زاوية وشارعين : الفيلا مكونة من: 17 وحدة سكنية مقسمة كالاتي: -16 استديو -.
القسم: 

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10/6/2024
صورة الاعلان: تملك الان فيلا بتصميم عصري حديث فى مدينة خليفه - في أبو ظبي الإمارات

تملك الان فيلا بتصميم عصري حديث فى مدينة خليفه

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

*فيلا بمدينة خليفة اول ساكن - تشطيب ديلوكس - موقع مميز على زاويه تحتوي على - 6 غرف ماستر - مجلس رج.
القسم: 

اتصل

10/6/2024
صورة الاعلان: تملك فيلا في منطقة المشرف موقع مميز واطلالة رائعة - في أبو ظبي الإمارات

تملك فيلا في منطقة المشرف موقع مميز واطلالة رائعة

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

*فبلا مكونة من : *الطابق الارضي - مجلس - غرفة ضيوف - مطبخ - غرفة غسيل وكي - غرفة خادمة *الطابق.
القسم: 

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10/6/2024
صورة الاعلان: للبيع فيلا | 35 غرفة | بتصميم عصري | موقع متميز | - في أبو ظبي الإمارات

للبيع فيلا | 35 غرفة | بتصميم عصري | موقع متميز |

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

الفيلا مكنونة: *طابق ارضي: -15غرفة نوم -6غرف معيشه -4 مطابخ -10حمامات *طابق اول ومكون من: -17 غرف.
القسم: 

اتصل

10/6/2024
صورة الاعلان: امتلك الان فيلا فخمة بتصميمات تليق بك - في أبو ظبي الإمارات

امتلك الان فيلا فخمة بتصميمات تليق بك

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

فيلا بمدينة شخبوط تتكون من: -7غرف نوم ماستر -مجلس -3مطابخ -غرفة طعام -صالة جلوس -مكتب -غرفتين غسيل -.
القسم: 

اتصل

10/6/2024
صورة الاعلان: امتلك الان فيلا فخمة بتصميمات تليق بك بمدينة الرياض - في أبو ظبي الإمارات

امتلك الان فيلا فخمة بتصميمات تليق بك بمدينة الرياض

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

*فيلا تتكون من - 4 غرف نوم - مجلسين - مطبخ - غرفة طعام - مخزن - غرفة خادمة - غرفة ألعاب للأطفال - 4.
القسم: 

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10/6/2024
صورة الاعلان: امتلك الان| فيلا 3غرف نوم | بلكونة | علي زاوية | - في أبو ظبي الإمارات

امتلك الان| فيلا 3غرف نوم | بلكونة | علي زاوية |

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

الفيلا مكونة من : *طابق ارضي:غرفة معيشة / صالة طعام-غرفة خادمة-غرفة غسيل-مطبخ -حمام-حوش-حديقة -جراج .
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10/6/2024
صورة الاعلان: فيلا 11 غرفة ماستر رائعة | بتشطيب فخم | جاكوزي - في أبو ظبي الإمارات

فيلا 11 غرفة ماستر رائعة | بتشطيب فخم | جاكوزي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

الفيلا مكونة من: -11 غرفة ماستر مريحة -مطبخ مجهز -11 حمام كبير -ملاحق خارجية -جاكوزي -المساحة: 15,00.
القسم: 

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10/6/2024
صورة الاعلان: للباحثين عن الاستثمار تملك الان هذا العقار فى المشرف - في أبو ظبي الإمارات

للباحثين عن الاستثمار تملك الان هذا العقار فى المشرف

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

**فيلا تجارية أسثمارية مكونة من : *2 طابق مقسمين الي : *اربعه شقق: **مميزات الفيلا : * صيانه بالك.
القسم: 

اتصل

10/6/2024
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