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فرصة استثمارية ! امتلك شقتك بخصم يصل الي 15%

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صورة الاعلان: فرصة استثمارية ! امتلك شقتك بخصم يصل الي 15% - في أبو ظبي الإمارات

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فرصة استثمارية ! امتلك شقتك بخصم يصل الي 15% تحتوي الشقة علي : - غرفة نوم - غرفة معيشة / طعام - مطبخ - حمام - بلكونة لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركه فاين هوم : 026592300 الرقم المرجعي : AP983321 رخصة التسجيل العقاري : 53733
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة فاين هوم العقارية
التليفون: 026592300

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: جزيرة الريم- أبوظبي
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 14/8/2024
رقم الإعلان: 2281834

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تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: انقل الان لتاونهاوس بحديقه كبيرة واطلالة بحرية - في أبو ظبي الإمارات

انقل الان لتاونهاوس بحديقه كبيرة واطلالة بحرية

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

انقل الان لتاونهاوس بحديقه كبيرة واطلالة بحرية التاونهاوس مكون من : - غرفتين نوم ماستر - غرفه طعام.
القسم: 

اتصل

14/8/2024
صورة الاعلان: تملك شقتك بالطوابق العليا وبخطه دفع مرنه واطلالة علي القناة - في أبو ظبي الإمارات

تملك شقتك بالطوابق العليا وبخطه دفع مرنه واطلالة علي القناة

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

تملك شقتك بالطوابق العليا وبخطه دفع مرنه واطلالة علي القناة تتكون الشقة من : - غرفة نوم - غرفة معي.
القسم: 

اتصل

14/8/2024
صورة الاعلان: استثمار جيد شقة ببلكونة وباطلالة خلابة على البوليفارد - في أبو ظبي الإمارات

استثمار جيد شقة ببلكونة وباطلالة خلابة على البوليفارد

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

استثمار جيد شقة ببلكونة وباطلالة خلابة على البوليفارد تتكون الشقة من : - غرفة نوم ماستر - غرفة نو.
القسم: 

اتصل

14/8/2024
صورة الاعلان: افضل استثمار تملك ارض سكنية بموقع مميز ومساحة جيدة - في أبو ظبي الإمارات

افضل استثمار تملك ارض سكنية بموقع مميز ومساحة جيدة

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

-أرض سكنية -تبلغ مساحتها:15,000قدم مربع -سواء كنت تبحث عن قطعة ارض لبناء منزلك او للاستثمار الامن ف.
القسم: 

اتصل

14/8/2024
صورة الاعلان: امتلك الان استوديو مع تراس واسع | اطلالة علي المسبح - في أبو ظبي الإمارات

امتلك الان استوديو مع تراس واسع | اطلالة علي المسبح

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

امتلك الان استوديو مع تراس واسع | اطلالة علي المسبح * يتكون الاستوديو من : - غرفة نوم / معيشة - .
القسم: 

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13/8/2024
صورة الاعلان: امتلك الان شقة جديدة بمساحة كبيرة وبلكونه واسعة - في أبو ظبي الإمارات

امتلك الان شقة جديدة بمساحة كبيرة وبلكونه واسعة

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

امتلك الان شقة جديدة بمساحة كبيرة وبلكونه واسعة الشقه مكونه من : - غرفه نوم ماستر - غرفه معيشه / ط.
القسم: 

اتصل

13/8/2024
صورة الاعلان: إمتلك شقة بدون رسوم خدمات لمدة 3 سنين | بدون عمولة - في أبو ظبي الإمارات

إمتلك شقة بدون رسوم خدمات لمدة 3 سنين | بدون عمولة

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

إمتلك شقة بدون رسوم خدمات لمدة 3 سنين | بدون عمولة ** امتلك شقة للحصول على الإقامة الذهبية بالاضافة.
القسم: 

اتصل

13/8/2024
صورة الاعلان: شقة دوبليكس مفروشة مع جاكوزي واطلالة علي القناة - في أبو ظبي الإمارات

شقة دوبليكس مفروشة مع جاكوزي واطلالة علي القناة

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

شقة دوبليكس مفروشة مع جاكوزي واطلالة علي القناة شقة دوبليكس تحتوي علي : - غرفتين نوم ماستر - غرفة .
القسم: 

اتصل

3/8/2024
صورة الاعلان: امتلك شقة بقلب جزيرة الريم |مساحةكبيرة وسعر مميز - في أبو ظبي الإمارات

امتلك شقة بقلب جزيرة الريم |مساحةكبيرة وسعر مميز

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

امتلك شقة بقلب جزيرة الريم |مساحةكبيرة وسعر مميز * تتكون هذه الشقة من:- - غرفة نوم ماستر - غرفة مع.
القسم: 

اتصل

3/8/2024
صورة الاعلان: الان بدون عموله | شقه دوبليكس 3غرف نوم+غرفة خادمة - في أبو ظبي الإمارات

الان بدون عموله | شقه دوبليكس 3غرف نوم+غرفة خادمة

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

الان بدون عموله | شقه دوبليكس 3غرف نوم+غرفة خادمة - بدون اي عموله - بخطه دفع مرنه الشقه مكونه من:.
القسم: 

اتصل

3/8/2024
صورة الاعلان: تملك شقتك ببلكونه تطل علي المانجروف & المسبح - في أبو ظبي الإمارات

تملك شقتك ببلكونه تطل علي المانجروف & المسبح

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

تملك شقتك ببلكونه تطل علي المانجروف & المسبح عش في حلم فاخر مع شركة فاين هوم الشقة مكونة من : - غر.
القسم: 

اتصل

3/8/2024
صورة الاعلان: شقة غرفتين نوم ببلكونة بإطلالة على البحر - في أبو ظبي الإمارات

شقة غرفتين نوم ببلكونة بإطلالة على البحر

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

شقة غرفتين نوم ببلكونة بإطلالة على البحر ** تتكون هذه الشقة من : - غرفتين نوم ماستر - غرفة معيشة /.
القسم: 

اتصل

2/8/2024
صورة الاعلان: بأطلالة بحريه شقه بالطوابق العليا مع غرفة خادمة - في أبو ظبي الإمارات

بأطلالة بحريه شقه بالطوابق العليا مع غرفة خادمة

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

بأطلالة بحريه شقه بالطوابق العليا مع غرفة خادمة تتكون الشقة من : - غرفتين نوم ماستر + خزانة ملابس .
القسم: 

اتصل

2/8/2024
صورة الاعلان: إطلالة خلابة | شقة واسعة غرفتين نوم مع بلكونة - في أبو ظبي الإمارات

إطلالة خلابة | شقة واسعة غرفتين نوم مع بلكونة

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

إطلالة خلابة | شقة واسعة غرفتين نوم مع بلكونة تتكون الشقة من : - غرفة نوم ماستر مع بلكونة - غرفة .
القسم: 

اتصل

2/8/2024
صورة الاعلان: تملك شقتك الدوبليكس | بدون عموله | خطه دفع مرنه - في أبو ظبي الإمارات

تملك شقتك الدوبليكس | بدون عموله | خطه دفع مرنه

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

تملك شقتك الدوبليكس | بدون عموله | خطه دفع مرنه * بدون اي عموله * خطه دفع مرنه يمكنك الان تملك ش.
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2/8/2024
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