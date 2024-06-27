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فرصة استثماربمجمع فلل (3) بموقع مميز مع مسبح وملاحق خارجية
(للبيع)
تفاصيل الإعلان
|* مجمع 3 فلل مقسم الي :- -فيلتين كل فيلا مكونة من : - 6 غرف نوم - صالة - مجلس - غرفة طعام - مطبخين - 8 حمامات *الفيلا الثالثة مكونة من: -6 غرف نوم ماستر -غرفتين نوم -مجلسين -صالتين -ملاحق خارجية -حمام سباحة -مساحة الأرض : 22,500 قدم مربع -الرقم المرجعي:CD978670 شركة فاين هوم العقارية ذ.م.م لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع السيد سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733 رقم الرخصة التجارية : CN-1149643 رقم رخصة (RERA): 202401101466
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة فاين هوم العقارية
|التليفون:
|0503070042
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|العنوان:
|منطقة الشامخة- منطقة الشامخة
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|27/6/2024
|رقم الإعلان:
|2274870
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