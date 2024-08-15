فرصة إستثمارية | شقة باطلالة بحرية قريبة من الخدمات

شقة غرفتين نوم ببلكونة بإطلالة على البحر ** تتكون هذه الشقة من : - غرفتين نوم ماستر - غرفة معيشة /.

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امتلك شقة بقلب جزيرة الريم |مساحةكبيرة وسعر مميز * تتكون هذه الشقة من:- - غرفة نوم ماستر - غرفة مع.

-أرض سكنية -تبلغ مساحتها:15,000قدم مربع -سواء كنت تبحث عن قطعة ارض لبناء منزلك او للاستثمار الامن ف.

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