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فرحك يوم كبير عندنا و هنخليه اجمل واحلي! 01070534881
(للإيجار)
تفاصيل الإعلان
|فرحك يوم كبير عندنا و هنخليه اجمل واحلي! احجز عربيتك الليموزين عنوان الفخامة : عربياتنا كلها جديدة مخصوص للزفاف التزام كامل بالمواعيد سواقين محترفين ذو خبرة اتصل بينا دلوقتي واحجز: 01070534881 - 01070534880 🌐 www.aldawlycars.com
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الدولي كار
|التليفون:
|01070534881
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|العنوان:
|الاردنيه- العاشر من رمضان
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|17/8/2024
|رقم الإعلان:
|2282519
سعر ايجار سيارات دفع رباعى خدمات إيجار سيارات الدفع الرباعي Car rental services. Vehicles لذلك خدمات.
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•راحة فائقة: مقاعد مريحة ومصممة خصيصاً لراحة الركاب خلال الرحلات الطويلة. •أمان مضمون: مجهز بأحدث.
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