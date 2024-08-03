عيشي راحتك و تخلصي من تعب التنظيف مع عاملاتنا اختاري عاملتك واتركي البـاقي علينـا واحنا بنريحك عاملات تنظيف ب 6 ساعات بكلفة 25 دينار يشمل التوصيل داخل عمان عاملات تنظيف اسبوعي و شهري مع مبيت الان اطلب عاملتك من خلالنا حيث تميزنا بالدقة والتميز و الثقة 0785407409