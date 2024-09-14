عيادة للإيجار بالقرب من محطة مترو سانت تريزا القاهرة

عيادة للطب البشرى أو لطب أسنان أو لمعمل تحاليل أو لعلاج طبيعي وليس سكنى على الإطلاق للإيجار للإيجار عدد (2) عيادة للطب البشرى أو لطب أسنان أو لمعمل تحاليل أو لعلاج طبيعي وليس سكنى على الإطلاق للإيجار قانون جديد بالقرب من محطة مترو سانت تريزا، شبرا- مصر؛ وبالقرب من كنيسة جرجيوس ومسجد خالد بن الوليد ثانى بلكونة على الشارع العمومى والاخرى من الداخل؛ غرفتين وصالة؛ مساحة 80 متر مربع تقريباً؛ إيجار شهرى: 4000 جنية وشهرين تأمين الوسطاء يمتنعون.