عمل تطبيق أندرويد – تك سوفت للحلول الذكية – Tec Soft for SMART solutions

•تك سوفت للحلول الذكية هي شركة متخصصة في عمل تطبيق أندرويد منذ عام 2014 وحتى الآن ، ولها أعمال سابقة في كثير من دول العالم العربي بإمكانات وخصائص كثيرة جداً ( على الأندرويد والأيفون ) . •في تك سوفت للحلول الذكية نقوم بتحليل فكرة التطبيق وعمل التحليل الفني الكامل للتطبيق وإضافة الخصائص التي تتناسب مع نوع البزنس الخاص بالعميل ، لنخرج للعميل تطبيق هواتف ذكية مصمم بأحدث التقنيات وأدوات التصميم والبرمجة العالمية ، كل ذلك في عمل تطبيق أندرويد /