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عمل تطبيق أندرويد – تك سوفت للحلول الذكية – Tec Soft for SMART solutions
(للبيع)
تفاصيل الإعلان
|•تك سوفت للحلول الذكية هي شركة متخصصة في عمل تطبيق أندرويد منذ عام 2014 وحتى الآن ، ولها أعمال سابقة في كثير من دول العالم العربي بإمكانات وخصائص كثيرة جداً ( على الأندرويد والأيفون ) . •في تك سوفت للحلول الذكية نقوم بتحليل فكرة التطبيق وعمل التحليل الفني الكامل للتطبيق وإضافة الخصائص التي تتناسب مع نوع البزنس الخاص بالعميل ، لنخرج للعميل تطبيق هواتف ذكية مصمم بأحدث التقنيات وأدوات التصميم والبرمجة العالمية ، كل ذلك في عمل تطبيق أندرويد /
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|تك سوفت للحلول الذكية
|التليفون:
|00201277773580
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|العنوان:
|6 اكتوبر - الجيزة- 6 اكتوبر
المحرق - البحرين
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|12/6/2024
|رقم الإعلان:
|2273462
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