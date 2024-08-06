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تفاصيل الإعلان
|عمله نادره عثمانيه ١٩٠٩ ميلادي ١٣٢٧ هجري للجادين فقط
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|محمدمهدي العنان
|التليفون:
|71445544
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|العنوان:
|برج البراجنه- بيروت
جبل لبنان - لبنان
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|6/8/2024
|رقم الإعلان:
|2280508
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