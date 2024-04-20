عمله للبيع

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تفاصيل الإعلان
|عمله تاريخيه
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Yousef
|التليفون:
|0968345681
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|العنوان:
|[email protected] حلب المارتيني
حلب - سوريا
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|100 دولار
|تاريخ الإعلان:
|14/7/2024
|رقم الإعلان:
|2277004
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