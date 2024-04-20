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عمله للبيع

(للبيع)

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سوريا (حلب) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: عمله للبيع - في حلب سوريا

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عمله تاريخيه
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: Yousef
التليفون: 0968345681

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العنوان: [email protected] حلب المارتيني
حلب -

سوريا
تفاصيل الإعلان:
السعر: 100 دولار
تاريخ الإعلان: 14/7/2024
رقم الإعلان: 2277004

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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: مطلوب خط لتصنيع الاكياس النايلون

مطلوب خط لتصنيع الاكياس النايلون

(للشراء (مطلوب))

شراء مكنة لصناعة اكياس البلاستيك.
العنوان:

ريف دمشق - سوريا
القسم: 

اتصل

20/4/2024
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