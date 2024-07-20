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عروض يونيو على ليموزين الزفاف
(للإيجار)
تفاصيل الإعلان
|خدمة ليموزين زفاف ايجار ليموزين استرتش الطويلة المعدلة.Modified long stretch limousine for rent لذلك تأجير ليموزين سترتش الطويلة المعدلة: تجربة فاخرة تتخطى التوقعات بالتالى تُعدّ ليموزين سترتش الطويلة المعدلة واحدة من أبرز رموز الفخامة والترف، و لذلك هي الخيار المثالي لمن يسعون للتميز والظهور بأفضل صورة في مناسباتهم الخاصة .01014555692 لزيارة موقعنا لمعرفة المزيد اضغط ع الرابط:
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة تورست كار
|التليفون:
|01014555692
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|العنوان:
|12 ش الحجاز ميدان المحكمه مصر الجديده- مصر الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|20/7/2024
|رقم الإعلان:
|2277846
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