تخفيضات على ايجار كوستر 24 راكب ايجار فان للرحلات عروض تأجير فان سياحي إيجار فانات تأجير فانات استئجار فان فانات للإيجار مزايا تويوتا كوستر 24 راكب 1.الراحة الفائقة بالتالي تم تصميم تويوتا كوستر لتوفير أقصى درجات الراحة للركاب. المقاعد مبطنة بشكل جيد ومرتبة بطريقة تمنح الركاب مساحة كافية للحركة والجلوس براحة.بالتالي بالإضافة إلى ذلك، يوفر نظام التكييف المتطور أجواءً منعشة في جميع الظروف 0112159535 شارع الحجاز-ميدان المحكمة-مصر الجديدة