أضف إعلانك مجاناً
عرض مميز 16 كاميرا مراقبة هيك فيجن
(للبيع)
تفاصيل الإعلان
|عرض مميز 16 كاميرا مراقبة هيك فيجن احصل على أمان كامل مع عرض 16 كاميرا مراقبة هيك فيجن عالية الجودة من شركة أون لاين تك لا تفوت فرصة حماية منشأتك بأحدث التقنيات بأسعار تنافسية #كاميرات_مراقبة #هيك_فيجن #عرض_خاص #أمان #شركة_أون_لاين_تك 📞 اتصل بنا الآن للاستفادة من هذا العرض المميز متوافر في شركة #اون_لاين_تك #On_Line_Tech ولمعرفة كافة عروضنا وخدماتنا زوروا موقعنا Call us now: 01026009733 - 01111306275 - 01019717419 Email: [email protected] Website: www.onlinetech-eg.com وللتواصل وات
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|اون لاين تك
|التليفون:
|01026009733
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|102 برج المروة من شارع 27 النزهه 2 جسر السويس- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|31/7/2024
|رقم الإعلان:
|2279575
مواصفات سنترال داخلي Pabx-308 📞 🔹 3 خطوط خارجية و8 خطوط داخلية: تحكم كامل في اتصالات.
31/7/2024
تليفون أرضي عملي من 📞 العدل تك - موديل 950C 🔹جودة واتصال مستقر: مثالي للاستخدام الي.
31/7/2024
تركيب كاميرات مراقبة للمنازل والشركات من شركة أون لاين تك هل تبحث عن الأمان والراحة لممتلكاتك؟ مع أ.
27/7/2024
أنظمة كول سنتر ذكية وفعالة من أون لاين تك تميز بخدمة عملاء لا مثيل لها مع أنظمة الكول سنتر الذكية .
27/7/2024
تركيب شبكات داخلية من شركة أون لاين تك هل تبحث عن حلول تقنية متكاملة لتركيب الشبكات الداخلية في منز.
27/7/2024
احصل على أفضل سنترالات باناسونيك موديل KX-NS500 المتطورة 🏢 💼 مثالي للشركات والمكاتب.
24/7/2024
جهاز بصمة الوجه واليد ZK-MB20 من أون لاين تك تمتع بأعلى مستويات الأمان والتقنية مع جهاز ZK-MB20 الذ.
22/7/2024
نظمة كاميرات مراقبة متكاملة من أون لاين تك احمِ ممتلكاتك وتابع أعمالك بكل ثقة مع أنظمة كاميرات ال.
21/7/2024
جهاز ZK-K40 PRO لتتبع الموظفين من 📈👨💼 أون لاين تك احصل على جهاز ZK-K40 PRO.
19/7/2024
هاتف Panasonic KX-NT305 الذكي من أون لاين تك اكتشف الأداء الفائق والتصميم العصري مع هاتف Panasonic .
19/7/2024
أجهزة البصمة لتتبع الموظفين من أون لاين تك قم بتحسين إدارة حضور وانصراف الموظفين مع أجهزة البصمة .
15/7/2024
أجهزة كاشير متطورة للمحلات من أون لاين تك احصل على أحدث أجهزة الكاشير لتسهيل عمليات البيع في متجرك .
15/7/2024
احصل على كاميرات مراقبة بجودة عالية من أون لاين تك تقدم لك أون لاين تك أحدث كاميرات المراقبة ذات ا.
13/7/2024
اكتشف أفضل جهاز بصمة ZKTeco K14 Pro من أون لاين تك اجعل إدارة حضور وانصراف موظفيك أكثر سهولة ودقة .
10/7/2024
نظام كول سنتر متكامل وفعال من أون لاين تك هل تبحث عن طريقة لتحسين خدمة العملاء وزيادة كفاءة فريق الد.
8/7/2024
جميع الحقوق محفوظة لموقع عرب نت 5 2006 - 2023 ©
كافة حقوق النشر محفوظة لأصحابها من المواقع والكتاب والناشرين وشبكة عرب نت فايف غير مسؤولة عن الآراء والتعليقات المعروضة في الموقع إذ تقع كافة المسؤوليات القانونية والأدبية على كاتبها أو/و المصدر الخاص بها.