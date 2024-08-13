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عرض مميز من أون لاين تك - 6 كاميرات مراقبة هيك فيجن
(للبيع)
تفاصيل الإعلان
|عرض مميز من أون لاين تك - 6 كاميرات مراقبة هيك فيجن احصل على حماية شاملة لمنزلك أو مكتبك مع عرض 6 كاميرات مراقبة من هيك فيجن بجودة عالية وتصوير ليلي واضح. تابع كل زاوية بأدق التفاصيل مع نظام مراقبة متكامل من أون لاين تك. 📦 العرض يشمل: - 6 كاميرات هيك فيجن بجودة Full HD - تسجيل مستمر مع إمكانية المراقبة عن بُعد - تركيب احترافي وضمان على الأجهزة لا تفوت الفرصة أمانك يستحق الأفضل #كاميرات_مراقبة #هيك_فيجن #أون_لاين_تك #أمان #حماية متوافر في شركة #اون_لاين_تك #On_Line_Tech ولمعرفة كافة عروضنا وخد
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|اون لاين تك
|التليفون:
|01005069015
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|العنوان:
|102 برج المروة من شارع 27 النزهه 2 جسر السويس- Al Marj
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|13/8/2024
|رقم الإعلان:
|2281626
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