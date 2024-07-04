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عرض ممتاز | مجتمع رائع | من المطور مباشرة | بدون عمولة

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: عرض ممتاز | مجتمع رائع | من المطور مباشرة | بدون عمولة - في أبو ظبي الإمارات

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عرض ممتاز | مجتمع رائع | من المطور مباشرة | بدون عمولة هذه الوحدة تتكون من: - غرفة نوم ماستر -منطقة معيشة/الطعام -مطبخ -غرفة غسيل -تواليت عرض محدود: دفعة أولى 5% بدون عمولة لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركه فاين هوم : 026592300 الرقم المرجعي : AP984963 رخصة التسجيل العقاري : 53733
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة فاين هوم العقارية
التليفون: 026592300

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: جزيرة الريم- أبوظبي
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 4/7/2024
رقم الإعلان: 2275784

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2/7/2024
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2/7/2024
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2/7/2024
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"??? ????? ? ?????? ????? ??? ??????? ???? ?????!"

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- في أبو ظبي الإمارات

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2/7/2024
صورة الاعلان: بدون عمولة تملك شقتك من المطور مباشرة فى جزيرة ياس - في أبو ظبي الإمارات

بدون عمولة تملك شقتك من المطور مباشرة فى جزيرة ياس

(للبيع)

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1/7/2024
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جاهزة لنقل الان شقة عصرية | في الطوابق العليا

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

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اتصل

1/7/2024
صورة الاعلان: فرصة استثمارية شقة بالطوابق العليا بإطلالة على القناة - في أبو ظبي الإمارات

فرصة استثمارية شقة بالطوابق العليا بإطلالة على القناة

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

فرصة استثمارية شقة بالطوابق العليا بإطلالة على القناة * الشقة مكونة من:- - غرفة نوم ماستر - غرفة .
القسم: 

اتصل

1/7/2024
صورة الاعلان: شقه مؤجره بالطوابق العليا مع اطلاله خلابه - في أبو ظبي الإمارات

شقه مؤجره بالطوابق العليا مع اطلاله خلابه

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

شقه مؤجره بالطوابق العليا مع اطلاله خلابه الشقه تحتوي علي :- - غرفتين نوم ماستر - غرفة معيشة / طعام.
القسم: 

اتصل

1/7/2024
صورة الاعلان: Real Estate - في أبو ظبي الإمارات

Real Estate

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

Explore the epitome of luxury at Keturah Reserve Dubai, a sanctuary where elegance meets sophisticat.
القسم: 

394,866,175 درهم

1/7/2024
صورة الاعلان: عدد محدود من الوحدات المتبقية فى مشروع نوران ليفينج - في أبو ظبي الإمارات

عدد محدود من الوحدات المتبقية فى مشروع نوران ليفينج

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

عدد محدود من الوحدات المتبقية فى مشروع نوران ليفينج هذه الشقة تتكون من : - غرفتين نوم ماستر - غ.
القسم: 

اتصل

27/6/2024
صورة الاعلان: استوديو مع بلكونة | بإطلالة جزئية على ملعب الجولف - في أبو ظبي الإمارات

استوديو مع بلكونة | بإطلالة جزئية على ملعب الجولف

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

استوديو مع بلكونة | بإطلالة جزئية على ملعب الجولف تتكون هذه الشقة من : - غرفة نوم / معيشة / طعام -.
القسم: 

اتصل

27/6/2024
صورة الاعلان: عرض استثنائي! شقة غرفتين نوم I إطلالة بحرية وموقع متميز - في أبو ظبي الإمارات

عرض استثنائي! شقة غرفتين نوم I إطلالة بحرية وموقع متميز

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

عرض استثنائي! شقة غرفتين نوم I إطلالة بحرية وموقع متميز هذه الشقة تتكون من : - غرفتين نوم ماستر .
القسم: 

اتصل

27/6/2024
صورة الاعلان: عرض استثنائي! شقة غرفتين نوم I إطلالة بحرية وموقع متميز - في أبو ظبي الإمارات

عرض استثنائي! شقة غرفتين نوم I إطلالة بحرية وموقع متميز

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

عرض استثنائي! شقة غرفتين نوم I إطلالة بحرية وموقع متميز هذه الشقة تتكون من : - غرفتين نوم ماستر .
القسم: 

اتصل

27/6/2024
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