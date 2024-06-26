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عرض خاص على تليفون EL-ADL.TEC:555C

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: عرض خاص على تليفون EL-ADL.TEC:555C - في القاهرة مصر

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أفضل سعر لتليفون EL-ADL.TEC:555C من أون لاين تك احصل على تليفون العدل تك موديل EL-ADL.TEC:555C بأفضل سعر من أون لاين تك نقدم لك جودة اتصال رائعة وتصميم أنيق يلبي جميع احتياجاتك الاتصالية في المنزل أو المكتب. 📞💰 مميزات تليفون EL-ADLTEC:555C: - جودة صوت فائقة: اتصالات واضحة ونقية. - تصميم عصري: يناسب جميع الديكورات. - سهولة الاستخدام: واجهة بسيطة ومريحة. 📞 اتصل بنا الآن للحصول على استشارة #تليفون #EL_ADL_TEC #أفضل_سعر #أون_لاين_تك #جودة_الصوت #تصميم_عصري متوافر في شركة #اون_لاين_تك #On_Line_
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: اون لاين تك
التليفون: 01026009733

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 102 برج المروة من شارع 27 النزهه 2 جسر السويس- القاهرة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 جنيه
تاريخ الإعلان: 26/6/2024
رقم الإعلان: 2274776

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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: أفضل عرض 8 كاميرات مراقبة هيك فيجن - في القاهرة مصر

أفضل عرض 8 كاميرات مراقبة هيك فيجن

(للبيع)

- في القاهرة مصر

أفضل عرض 8 كاميرات مراقبة هيك فيجن من أون لاين تك احصل على الأمان الكامل لمنزلك أو عملك مع عرض 8 كا.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

26/6/2024
صورة الاعلان: خبراء تركيب كاميرات مراقبة شاملة مع أون لاين تك - في القاهرة مصر

خبراء تركيب كاميرات مراقبة شاملة مع أون لاين تك

(للبيع)

- في القاهرة مصر

تركيب كاميرات المراقبة مع أون لاين تك لأمانك وراحة بالك تقدم لك أون لاين تك خدمات تركيب كاميرات الم.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

22/6/2024
صورة الاعلان: أفضل حلول تصميم الشبكات الداخلية من أون لاين تك - في القاهرة مصر

أفضل حلول تصميم الشبكات الداخلية من أون لاين تك

(للبيع)

- في القاهرة مصر

أون لاين تك خبراء في تصميم الشبكات الداخلية لتلبية احتياجاتك بأعلى كفاءة! هل تبحث عن فريق متخصص لتصم.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

8/6/2024
صورة الاعلان: كاميرات مراقبة موثوقة لمنزلك ومصنعك - في القاهرة مصر

كاميرات مراقبة موثوقة لمنزلك ومصنعك

(للبيع)

- في القاهرة مصر

تأمين شامل لمنزلك ومصنعك مع أنظمة المراقبة المتطورة من أون لاين تك هل تبحث عن حل متكامل لحماية منزلك.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

8/6/2024
صورة الاعلان: أفضل حلول إدارة الحضور والانصراف بأجهزة البصمة - في القاهرة مصر

أفضل حلول إدارة الحضور والانصراف بأجهزة البصمة

(للبيع)

- في القاهرة مصر

ارتقِ بإدارة وقت موظفيك مع أجهزة بصمة الحضور والانصراف من أون لاين تك تضمن لك أجهزة البصمة من أون لا.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

8/6/2024
صورة الاعلان: جهاز البصمة ZK K14 PRO بتخفيضات كبيرة - في القاهرة مصر

جهاز البصمة ZK K14 PRO بتخفيضات كبيرة

(للبيع)

- في القاهرة مصر

جهاز البصمة ZK K14 PRO من أون لاين تك احصل على أفضل جهاز بصمة للأمان وكفاءة إدارة الحضور من أون لاين.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

5/6/2024
صورة الاعلان: اميرات مراقبة عالية الجودة للشركات - في القاهرة مصر

اميرات مراقبة عالية الجودة للشركات

(للبيع)

- في القاهرة مصر

تتميز كاميراتنا بتقنيات متقدمة مثل الرؤية الليلية وزوايا الرؤية الواسعة والتنبيهات الفورية عبر الهات.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

1/6/2024
صورة الاعلان: جهاز بصمة ZK-MB20 لوجه واليد شركة اون لاين تك - في القاهرة مصر

جهاز بصمة ZK-MB20 لوجه واليد شركة اون لاين تك

(للبيع)

- في القاهرة مصر

عرض مميز من أون لاين تك لتركيب ✨ جهاز ZK-MB20 المتطور هل تبحث ✨ عن جهاز متكامل لإدارة .
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

28/5/2024
صورة الاعلان: عرض خاص لتركيب 6 كاميرات هيك فيجن المتطورة - في القاهرة مصر

عرض خاص لتركيب 6 كاميرات هيك فيجن المتطورة

(للبيع)

- في القاهرة مصر

عرض مميز من أون لاين تك لتركيب 6 كاميرات مراقبة احصل على أمان كامل لمنزلك أو مكتبك مع عرضنا الحصري .
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

28/5/2024
صورة الاعلان: حلول إنتركم احترافية من أون لاين تك - في القاهرة مصر

حلول إنتركم احترافية من أون لاين تك

(للبيع)

- في القاهرة مصر

احصل على أفضل خدمات تركيب أجهزة الإنتركم مع شركة أون لاين تك نوفر لك أجهزة إنتركم متطورة تضمن لك ا.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

27/5/2024
صورة الاعلان: كاميرات المراقبة المنزلية - اون لاين تك - في القاهرة مصر

كاميرات المراقبة المنزلية - اون لاين تك

(للبيع)

- في القاهرة مصر

هل تبحث عن طريقة لحماية منزلك وممتلكاتك بأفضل الوسائل التكنولوجية؟ 🌐✨اون لاين تك تقدم.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

25/5/2024
صورة الاعلان: أجهزة انتركم مبتكرة لتواصل أسهل وأسرع - في القاهرة مصر

أجهزة انتركم مبتكرة لتواصل أسهل وأسرع

(للبيع)

- في القاهرة مصر

عزز أمان منزلك أو مكتبك مع أجهزة الانتركم من أون لاين تك تواصل بسهولة مع الزوار وراقب المداخل براحة .
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

20/5/2024
صورة الاعلان: تركيب كاميرات مراقبة متطورة من أون لاين تك - في القاهرة مصر

تركيب كاميرات مراقبة متطورة من أون لاين تك

(للبيع)

- في القاهرة مصر

بفخر نعلن أن أمانك هو أولويتنا الرئيسية في كاميرات أون لاين تك مع تقنيات الكاميرات الذكية لدينا يمكن.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

18/5/2024
صورة الاعلان: 4 كاميرات مراقبة هيك فيجن من أون لاين تك - في القاهرة مصر

4 كاميرات مراقبة هيك فيجن من أون لاين تك

(للبيع)

- في القاهرة مصر

لا تفوتوا فرصة الحصول على أمان وراحة البال مع عرضنا الحصري على 4 كاميرات مراقبة هيك فيجن 📷&.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

14/5/2024
صورة الاعلان: جهاز بصمة ZK-K40 PRO بعروض استثنائية - في القاهرة مصر

جهاز بصمة ZK-K40 PRO بعروض استثنائية

(للبيع)

- في القاهرة مصر

استعد للمستقبل مع جهاز البصمة ✨ موديل ZK-K40 PRO يضمن لك هذا الجهاز الرائع من ZK أمانًا لا م.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

14/5/2024
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