أضف إعلانك مجاناً

عرض استثنائي! شقة غرفتين نوم I إطلالة بحرية وموقع متميز

(للبيع)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

الإمارات (أبو ظبي) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: عرض استثنائي! شقة غرفتين نوم I إطلالة بحرية وموقع متميز - في أبو ظبي الإمارات

إضغط على الصورة لتكبيرها

عرض استثنائي! شقة غرفتين نوم I إطلالة بحرية وموقع متميز هذه الشقة تتكون من : - غرفتين نوم ماستر - غرفة معيشة / طعام - مطبخ - غرفة خادمة مع حمام - تواليت لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركه فاين هوم : 026592300 الرقم المرجعي : AP984918 رخصة التسجيل العقاري : 53733
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة فاين هوم العقارية
التليفون: 026592300

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: جزيرة الريم- أبوظبي
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 27/6/2024
رقم الإعلان: 2274830

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: عدد محدود من الوحدات المتبقية فى مشروع نوران ليفينج - في أبو ظبي الإمارات

عدد محدود من الوحدات المتبقية فى مشروع نوران ليفينج

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

عدد محدود من الوحدات المتبقية فى مشروع نوران ليفينج هذه الشقة تتكون من : - غرفتين نوم ماستر - غ.
القسم: 

اتصل

27/6/2024
صورة الاعلان: استوديو مع بلكونة | بإطلالة جزئية على ملعب الجولف - في أبو ظبي الإمارات

استوديو مع بلكونة | بإطلالة جزئية على ملعب الجولف

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

استوديو مع بلكونة | بإطلالة جزئية على ملعب الجولف تتكون هذه الشقة من : - غرفة نوم / معيشة / طعام -.
القسم: 

اتصل

27/6/2024
صورة الاعلان: عرض استثنائي! شقة غرفتين نوم I إطلالة بحرية وموقع متميز - في أبو ظبي الإمارات

عرض استثنائي! شقة غرفتين نوم I إطلالة بحرية وموقع متميز

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

عرض استثنائي! شقة غرفتين نوم I إطلالة بحرية وموقع متميز هذه الشقة تتكون من : - غرفتين نوم ماستر .
القسم: 

اتصل

27/6/2024
صورة الاعلان: انتقل الان لشقتك مع بلكونة بأطلالة خلابة - في أبو ظبي الإمارات

انتقل الان لشقتك مع بلكونة بأطلالة خلابة

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

انتقل الان لشقتك مع بلكونة بأطلالة خلابة تتكون الشقة من :- - غرفة نوم ماستر - غرفة معيشة / طعام -.
القسم: 

اتصل

27/6/2024
صورة الاعلان: شقة 3 غرف نوم مع بلكونة I إطلالة بحرية I طابق مرتفع - في أبو ظبي الإمارات

شقة 3 غرف نوم مع بلكونة I إطلالة بحرية I طابق مرتفع

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

شقة 3 غرف نوم مع بلكونة I إطلالة بحرية I طابق مرتفع تتكون هذه الوحدة من : - 3غرف نوم ماستر - منطق.
القسم: 

اتصل

26/6/2024
صورة الاعلان: شقة واسعة | بتشطيب عصري | مع غرفة خادمة | بلكونة - في أبو ظبي الإمارات

شقة واسعة | بتشطيب عصري | مع غرفة خادمة | بلكونة

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

شقة واسعة | بتشطيب عصري | مع غرفة خادمة | بلكونة تتكون الشقة من : - غرفة نوم ماستر مع بلكونة - غرف.
القسم: 

اتصل

26/6/2024
صورة الاعلان: شقة راقية مفروشة بالكامل اطلالة علي المانجروف - في أبو ظبي الإمارات

شقة راقية مفروشة بالكامل اطلالة علي المانجروف

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

شقة راقية مفروشة بالكامل اطلالة علي المانجروف هذه الشقة المفروشة تتكون من * غرفة نوم ماستر * غرفة.
القسم: 

اتصل

26/6/2024
صورة الاعلان: امتلك الان شقة دوبلكس بتصميم فاخر فى مدينة مصدر - في أبو ظبي الإمارات

امتلك الان شقة دوبلكس بتصميم فاخر فى مدينة مصدر

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

امتلك الان شقة دوبلكس بتصميم فاخر فى مدينة مصدر هذه الشقة تتكون من : الطابق الارضي : - غرفة معي.
القسم: 

اتصل

25/6/2024
صورة الاعلان: شقة فخمة غرفة واحدة مع بلكونة | اطلالة مسبح وحديقة - في أبو ظبي الإمارات

شقة فخمة غرفة واحدة مع بلكونة | اطلالة مسبح وحديقة

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

شقة فخمة غرفة واحدة مع بلكونة | اطلالة مسبح وحديقة تتكون هذه الوحدة من: - غرفة نوم مع بلكونة - من.
القسم: 

اتصل

25/6/2024
صورة الاعلان: شقة فاخرة مع بلكونة | موقع مميز | إطلالة جزئية على البحر - في أبو ظبي الإمارات

شقة فاخرة مع بلكونة | موقع مميز | إطلالة جزئية على البحر

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

شقة فاخرة مع بلكونة | موقع مميز | إطلالة جزئية على البحر تتكون هذه الوحدة من : - غرفة نوم - منطقة.
القسم: 

اتصل

25/6/2024
صورة الاعلان: تصميمات متجددة | شقة فسيحة بغرفة نوم | احجز الآن - في أبو ظبي الإمارات

تصميمات متجددة | شقة فسيحة بغرفة نوم | احجز الآن

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

تصميمات متجددة | شقة فسيحة بغرفة نوم | احجز الآن تتكون هذه الوحدة من: - غرفة نوم - منطقة معيشة / .
القسم: 

اتصل

24/6/2024
صورة الاعلان: استثمر الان | شقة واسعة | بتشطيب عصري | موقع ممتاز - في أبو ظبي الإمارات

استثمر الان | شقة واسعة | بتشطيب عصري | موقع ممتاز

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

استثمر الان | شقة واسعة | بتشطيب عصري | موقع ممتاز *تتكون هذه الشقة من : - غرفة نوم ماستر - غرفة .
القسم: 

اتصل

24/6/2024
صورة الاعلان: تملك الان شقة مساحة كبيرة وبسعر جيد مع اطلالة - في أبو ظبي الإمارات

تملك الان شقة مساحة كبيرة وبسعر جيد مع اطلالة

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

تملك الان شقة مساحة كبيرة وبسعر جيد مع اطلالة هذه الشقة تتكون من : * غرفة نوم ماستر * غرفة طعام / .
القسم: 

اتصل

24/6/2024
صورة الاعلان: تملك الان شقة بمساحة كبيرة واطلالة كاملة على المانجروف - في أبو ظبي الإمارات

تملك الان شقة بمساحة كبيرة واطلالة كاملة على المانجروف

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

تملك الان شقة بمساحة كبيرة واطلالة كاملة على المانجروف هذه الشقة تتكون من : - غرفة نوم ماستر - غ.
القسم: 

اتصل

24/6/2024
صورة الاعلان: إستثمر الأن | استوديو بمساحة واسعة | اطلالة رائعة - في أبو ظبي الإمارات

إستثمر الأن | استوديو بمساحة واسعة | اطلالة رائعة

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

إستثمر الأن | استوديو بمساحة واسعة | اطلالة رائعة هذه الشقة تتكون من : - غرفة معيشة / طعام - مط.
القسم: 

اتصل

22/6/2024
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
الأكثر
إرسالا
الأكثر
مشاهدة
أحدث
الإعلانات