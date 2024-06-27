عرض استثنائي! شقة غرفتين نوم I إطلالة بحرية وموقع متميز

تملك الان شقة بمساحة كبيرة واطلالة كاملة على المانجروف هذه الشقة تتكون من : - غرفة نوم ماستر - غ.

تملك الان شقة مساحة كبيرة وبسعر جيد مع اطلالة هذه الشقة تتكون من : * غرفة نوم ماستر * غرفة طعام / .

شقة فاخرة مع بلكونة | موقع مميز | إطلالة جزئية على البحر تتكون هذه الوحدة من : - غرفة نوم - منطقة.

شقة فخمة غرفة واحدة مع بلكونة | اطلالة مسبح وحديقة تتكون هذه الوحدة من: - غرفة نوم مع بلكونة - من.

شقة واسعة | بتشطيب عصري | مع غرفة خادمة | بلكونة تتكون الشقة من : - غرفة نوم ماستر مع بلكونة - غرف.

شقة 3 غرف نوم مع بلكونة I إطلالة بحرية I طابق مرتفع تتكون هذه الوحدة من : - 3غرف نوم ماستر - منطق.

استوديو مع بلكونة | بإطلالة جزئية على ملعب الجولف تتكون هذه الشقة من : - غرفة نوم / معيشة / طعام -.

عدد محدود من الوحدات المتبقية فى مشروع نوران ليفينج هذه الشقة تتكون من : - غرفتين نوم ماستر - غ.

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