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عرض استثنائي! شقة غرفتين نوم I إطلالة بحرية وموقع متميز
(للبيع)
تفاصيل الإعلان
|عرض استثنائي! شقة غرفتين نوم I إطلالة بحرية وموقع متميز هذه الشقة تتكون من : - غرفتين نوم ماستر - غرفة معيشة / طعام - مطبخ - غرفة خادمة مع حمام - تواليت لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركه فاين هوم : 026592300 الرقم المرجعي : AP984918 رخصة التسجيل العقاري : 53733
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة فاين هوم العقارية
|التليفون:
|026592300
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|العنوان:
|جزيرة الريم- أبوظبي
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|27/6/2024
|رقم الإعلان:
|2274829
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