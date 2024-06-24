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عدة تليفون سلكى أرضى باناسونيك TS500 في اسكندرية
(للبيع)
تفاصيل الإعلان
|عدة تليفون سلكى أرضى باناسونيك TS500 في اسكندرية Panasonic kx-ts500 تليفون سلكى أرضى بالحصائص التالية: إعادة الإتصال بآخر رقم التحكم فى صوت المكالمة التحكم فى صوت الجرس امكان التعليق رأسيا على الحائط للأستعلام أتصل على 034850367 – 01224179788 – 01098836236 Whatsapp link: * الشركة مسجلة ضريبيا و يوجد لدينا سجل تجاري * العنوان 13 st Sezostrees Alexandria Egypt
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Royal surveillance systems
|التليفون:
|034850367 – 01224179788 – 01098836236
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|13 شارع سيزوستريس بجوار ادارة الجوازات- محطة الرمل
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|10 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|24/6/2024
|رقم الإعلان:
|2274360
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