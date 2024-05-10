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عامل نظافه العمل باليوميه
(طلب عمل)
تفاصيل الإعلان
|عامل نظافه منزليه ومكاتب تحت امركم للعمل باليوميه خبره فى نظافه المنازل ونظافه المكاتب
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|باسم سمير
|التليفون:
|01224174323
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|العنوان:
|- القاهره الكبرى
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|25/6/2024
|رقم الإعلان:
|2274624
مطلوب عاملات منزل مقيمات نظافة بيبيسيتر وجليسة مسنين مطلوب للعمل فورا عاملات نظافة مقيمات وبيبيستيرو.
10/5/2024
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