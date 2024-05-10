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عامل نظافه العمل باليوميه

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تفاصيل الإعلان
عامل نظافه منزليه ومكاتب تحت امركم للعمل باليوميه خبره فى نظافه المنازل ونظافه المكاتب
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: باسم سمير
التليفون: 01224174323

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العنوان: - القاهره الكبرى
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 25/6/2024
رقم الإعلان: 2274624

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صورة الاعلان: مطلوب عاملات منزل مقيمات نظافة بيبيسيتر وجليسة مسنين - في القاهرة مصر

مطلوب عاملات منزل مقيمات نظافة بيبيسيتر وجليسة مسنين

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب عاملات منزل مقيمات نظافة بيبيسيتر وجليسة مسنين مطلوب للعمل فورا عاملات نظافة مقيمات وبيبيستيرو.
العنوان:

القاهرة - مصر

7,000 جنيه

10/5/2024
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