عاملة منزلية فلبينية أريترية اثيوبية ومصرية يبحثن عن عمل لدى اسر راقية

عاملة منزلية (فلبينية أريترية اثيوبية ومصرية يردن العمل فورا لدى أسر راقية اجادة تامة لكافة الاعباء والاعمال المنزلية من مسح وكي وترتيب المنزل وغيرها من اعمال النظافة ايجادة تامة لجميع اعمال المطبخ والطهو جليسة مسنين واطفال جاهزون الان للعمل فورا خبرة في رعاية المسنين وتربية الاطفال العمل اقامة او بنظام الشيفت والعمل لدى الاسر فقط في انتظار اتصالاتكم على ارقامنا التالية: عاملة منزلية مصرية غينية سودانية واندونسية يرغبن في العمل الان خبرة كبيرة جدا في مجال النظافة وما يشملها من اعداد المنزل وتر