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عاملة منزلية فلبينية أريترية اثيوبية ومصرية يبحثن عن عمل لدى اسر راقية

(طلب عمل)

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تفاصيل الإعلان
عاملة منزلية (فلبينية أريترية اثيوبية ومصرية يردن العمل فورا لدى أسر راقية اجادة تامة لكافة الاعباء والاعمال المنزلية من مسح وكي وترتيب المنزل وغيرها من اعمال النظافة ايجادة تامة لجميع اعمال المطبخ والطهو جليسة مسنين واطفال جاهزون الان للعمل فورا خبرة في رعاية المسنين وتربية الاطفال العمل اقامة او بنظام الشيفت والعمل لدى الاسر فقط في انتظار اتصالاتكم على ارقامنا التالية: عاملة منزلية مصرية غينية سودانية واندونسية يرغبن في العمل الان خبرة كبيرة جدا في مجال النظافة وما يشملها من اعداد المنزل وتر
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: الوطنية للخدمات
التليفون: 01151800999 / 01234505999 / 01017902000

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: الاسكندرية و القاهرة والجيزة و جميع المحافظات- القاهرة والاسكندرية والجيزة و جميع المحافظات
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 19/7/2024
رقم الإعلان: 2277798

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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: عامل نظافه العمل باليوميه - في القاهرة مصر

عامل نظافه العمل باليوميه

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

عامل نظافه منزليه ومكاتب تحت امركم للعمل باليوميه خبره فى نظافه المنازل ونظافه المكاتب.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

25/6/2024
صورة الاعلان: مطلوب عاملات منزل مقيمات نظافة بيبيسيتر وجليسة مسنين - في القاهرة مصر

مطلوب عاملات منزل مقيمات نظافة بيبيسيتر وجليسة مسنين

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب عاملات منزل مقيمات نظافة بيبيسيتر وجليسة مسنين مطلوب للعمل فورا عاملات نظافة مقيمات وبيبيستيرو.
العنوان:

القاهرة - مصر

7,000 جنيه

10/5/2024
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