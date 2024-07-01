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عاجل_مطلوب_للعمل بالسعوديه <محتاجين سائقين دليفري/دراجه ناريه>
(فرصة عمل)
تفاصيل الإعلان
|#عاجل_مطلوب_للعمل بالسعوديه <محتاجين سائقين دليفري/دراجه ناريه> بالشروط الاتى : #رخصه دراجه ناريه ساريه خليجيه #مميزات العمل : 1)توفير رواتب ثابته وأضافيه 2)شامل السكن 3)المواصلات 4)الرسوم الحكوميه 5)التأمينات 6)طيران لسرعه التواصل معنا أرسل صوره الرخصه الخليجيه دراجه ناريه [email protected] Whatsapp : 01113253543
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|محمد
|التليفون:
|01113253543
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|العنوان:
|- ب
المنيا - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|52,245 ريال
|تاريخ الإعلان:
|1/7/2024
|رقم الإعلان:
|2275391
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