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عاجل مطلوب #ممرضات للعمل في كبرى المستشفيات الرائدة في الشرق الأوسط بالسعود
(فرصة عمل)
تفاصيل الإعلان
|عاجل مطلوب #ممرضات للعمل في كبرى المستشفيات الرائدة في الشرق الأوسط بالسعودية جميع التخصصات ((NICU-PICU-OR-ICU-CCU-SN-ER-GN… الشروط : •بكالوريوس تمريض (شرط اساسي) •خبرة في مجال التمريض لاتقل عن سنه بالمستشفيات والمراكز الطبية •الحصول على شهادة الداتافلو او البرومترك طبيعة التعاقد : •راتب مجزي + توفر المستشفي السكن - الانتقالات - تأمين طبى - تذاكر سفر- الاقامة •مدة العقد سنتان - اجازة سنوية شهر مدفوعة الأجر- عدد ساعات العمل 8 ساعات للمهتمين برجاء إرسال ال cv و صورة شخصية + شهادة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|esraa osama
|التليفون:
|01018095446
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|العنوان:
|الدقي الجيزه- Giza
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|27/8/2024
|رقم الإعلان:
|2284540
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