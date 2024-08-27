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عاجل مطلوب #ممرضات للعمل في كبرى المستشفيات الرائدة في الشرق الأوسط بالسعود

(فرصة عمل)

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مصر (الإسكندرية) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
عاجل مطلوب #ممرضات للعمل في كبرى المستشفيات الرائدة في الشرق الأوسط بالسعودية جميع التخصصات ((NICU-PICU-OR-ICU-CCU-SN-ER-GN… الشروط : •بكالوريوس تمريض (شرط اساسي) •خبرة في مجال التمريض لاتقل عن سنه بالمستشفيات والمراكز الطبية •الحصول على شهادة الداتافلو او البرومترك طبيعة التعاقد : •راتب مجزي + توفر المستشفي السكن - الانتقالات - تأمين طبى - تذاكر سفر- الاقامة •مدة العقد سنتان - اجازة سنوية شهر مدفوعة الأجر- عدد ساعات العمل 8 ساعات للمهتمين برجاء إرسال ال cv و صورة شخصية + شهادة
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: esraa osama
التليفون: 01018095446

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العنوان: الدقي الجيزه- Giza
الإسكندرية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 27/8/2024
رقم الإعلان: 2284540

اعلانات جديدة

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: ماكينه تصنيع الاكواب الورقيه

ماكينه تصنيع الاكواب الورقيه

(للبيع)

ابدأ مشروعك بإقل التكاليف مع شركة دالتكس ايجيبت ماكينة تشكيل من 110الي 140 كوبية بالدقيقة -بكده ت.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

100 جنيه

27/8/2024
صورة الاعلان: تأجير ليموزين سترتش رفاهية السفر بكل تفاصيلها

تأجير ليموزين سترتش رفاهية السفر بكل تفاصيلها

(للإيجار)

اجعل مناسبتك الخاصة أو رحلتك المقبلة تجربة لا تُنسى مع خدمة تأجير ليموزين سترتش الفاخرة. استمتع بأ.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

27/8/2024
صورة الاعلان: جهاز الكشف عن الجسيمات الضارة

جهاز الكشف عن الجسيمات الضارة

(للبيع)

جهاز الكشف عن الجسيمات الضارة الجهاز مزود: •بشاشة TFT LCD ملونة مقاس 2.8 بوصة •ببطاقة ذاكرة microSD.
العنوان:

القاهرة - مصر

100 جنيه

27/8/2024
صورة الاعلان: Mercedes Viano 7 seater car rental 2022|01100092199

Mercedes Viano 7 seater car rental 2022|01100092199

(للإيجار)

مرسيدس فيانو v250 ايجار مرسيدس V250 الفان الفاخر للمناسبات الخاصة والجولات عندما يتعلق الأمر بتنظي.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

27/8/2024
صورة الاعلان: ايجار تويوتا هايس رحلات مرسي علم

ايجار تويوتا هايس رحلات مرسي علم

(للإيجار)

لإيجار تويوتا هايس للرحلات إلى مرسى علم، يمكنك اتباع الخطوات التالية للحصول على الخدمة: التواصل مع .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

26/8/2024
صورة الاعلان: ايجار هيونداى اتش وان لاستقبال المطار

ايجار هيونداى اتش وان لاستقبال المطار

(للإيجار)

لإيجار هيونداي H1 لاستقبال المطار، يمكنك اتباع نفس الخطوات التي ذكرتها سابقًا لإيجار تويوتا هايس. إل.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

26/8/2024
صورة الاعلان: ايجار مرسيدس اب 200 لاكبار الزوار ورجال الاعمال

ايجار مرسيدس اب 200 لاكبار الزوار ورجال الاعمال

(للإيجار)

استأجر الآن سيارة مرسيدس E200 الفاخرة وتمتع بالرفاهية والأداء العالي! هل تبحث عن تجربة قيادة استثنائ.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

26/8/2024
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(للإيجار)

نعم، الليموزين الاسترتش لدينا مزود بمجموعة من الخدمات الإضافية التي تضيف لمسة من الفخامة والراحة إلى.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

26/8/2024
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(للإيجار)

ليموزين مطار ,ليموزين مطار القاهره ,اسعار ليموزين المطار ,سيارات توصيل من مطار القاهره ,شركه ليموزين.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

26/8/2024
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(للإيجار)

تصل الي 13 راكب ليموزين مطار ,ليموزين مطار القاهره ,اسعار ليموزين المطار ,سيارات توصيل من مطار القا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

26/8/2024
صورة الاعلان: ليموزين مرسيدس C300 بأسعار تنافسية

ليموزين مرسيدس C300 بأسعار تنافسية

(للإيجار)

اقل اسعار ليموزين مرسيدس تُعتبر سيارة مرسيدس C300 من أفخم السيارات التي يمكن استئجارها كليموزين، حي.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

26/8/2024
صورة الاعلان: استمتع بالفخامة والراحة المطلقة مع تأجير مرسيدس S450

استمتع بالفخامة والراحة المطلقة مع تأجير مرسيدس S450

(للإيجار)

أمان متفوق: تأتي مرسيدس S450 مجهزة بأحدث تقنيات الأمان، بما في ذلك نظام المساعدة على القيادة، كامير.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

26/8/2024
صورة الاعلان: صيدلية للبيع بالطوابق فيصل

صيدلية للبيع بالطوابق فيصل

(للبيع)

. صيدلية 40م مجهزة ومرخصة . تمليك وحصة بالارض . شارع حيوى وكثافة سكانية جامدة . الصيدلية مغلقة من .
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

900,000 جنيه

26/8/2024
صورة الاعلان: إعلان وظيفة: موظف موارد بشرية

إعلان وظيفة: موظف موارد بشرية

(فرصة عمل)

إدارة عمليات التوظيف، بدءًا من الإعلان عن الوظائف، وفرز السير الذاتية، وإجراء المقابلات، وحتى اختيا.
العنوان:

الجيزة - مصر

111 جنيه

26/8/2024
صورة الاعلان: جدد ديكور بيتك بأحسن سعر و جودة

جدد ديكور بيتك بأحسن سعر و جودة

(للبيع)

يوجد لدينا اكبر تشكيلة من منتجات الديكورات المنزلية (كراسي- ترابيزات-كوفي كورنر-مرايات-وحدات ارفف لل.
العنوان:

الجيزة - مصر

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26/8/2024
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