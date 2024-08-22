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عااااجل مطلوب #سائق_خاص لعائلة بالرياض
(فرصة عمل)
تفاصيل الإعلان
|تعلن شركة #الحى_اللاتينى_للتوظيف (ترخيص رقم 875) عن احتياجها للتخصص التالي للعمل لدى عائلة بالسعودية (الرياض) : #سائق_خاص الشروط : •السن لا يزيد عن 30 سنة •شرط أساسي غير مدخن •محترم- حسن المظهر يتم توفير سكن- تأمين طبي- إقامات تتم المقابلات اون لاين شركة الحى اللاتينى للتوظيف 12 مكرر شارع على الفقى متفرع من شارع الجبرتى خلف القنصلية السعودية الحى اللاتينى - الإسكندرية يرجى ارسال السيرة الذاتية كاملة على البريد التالى: [email protected]
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الحي اللاتيني
|التليفون:
|01017617968
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|العنوان:
|- الرياض
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|22/8/2024
|رقم الإعلان:
|2283704
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