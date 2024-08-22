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عااااجل مطلوب #سائق_خاص لعائلة بالرياض

(فرصة عمل)

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السعودية (الرياض) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
تعلن شركة #الحى_اللاتينى_للتوظيف (ترخيص رقم 875) عن احتياجها للتخصص التالي للعمل لدى عائلة بالسعودية (الرياض) : #سائق_خاص الشروط : •السن لا يزيد عن 30 سنة •شرط أساسي غير مدخن •محترم- حسن المظهر يتم توفير سكن- تأمين طبي- إقامات تتم المقابلات اون لاين شركة الحى اللاتينى للتوظيف 12 مكرر شارع على الفقى متفرع من شارع الجبرتى خلف القنصلية السعودية الحى اللاتينى - الإسكندرية يرجى ارسال السيرة الذاتية كاملة على البريد التالى: [email protected]
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: الحي اللاتيني
التليفون: 01017617968

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - الرياض
الرياض -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 22/8/2024
رقم الإعلان: 2283704

اعلانات جديدة

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: #مطلوب_محاسب(حديث_التخرج)للسعوية

#مطلوب_محاسب(حديث_التخرج)للسعوية

(فرصة عمل)

#مطلوب_محاسب(حديث_التخرج)للسعوية -1محاسب مقاولات حديث التخرج -2خبرة من (2-1) -3يجيد استخدام الب.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

22/8/2024
صورة الاعلان: مطلوب #مهندسين_مدني خبرة فى انتاج GRC للعمل بكبرى المصانع بالسعودية

مطلوب #مهندسين_مدني خبرة فى انتاج GRC للعمل بكبرى المصانع بالسعودية

(فرصة عمل)

تعلن شركة #الحى_اللاتينى_للتوظيف (ترخيص رقم 875) عن احتياجها للتخصص التالي للعمل بكبرى المصانع بالسع.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

اتصل

22/8/2024
صورة الاعلان: #مطلوب _مندوب _مبيعات _في _مجال _الاناره _الشمسيه _للسعوديه

#مطلوب _مندوب _مبيعات _في _مجال _الاناره _الشمسيه _للسعوديه

(فرصة عمل)

#مطلوب _مندوب _مبيعات _في _مجال _الاناره _الشمسيه _للسعوديه -1 مطلوب مندوب مبيعات خبره في الاناره ا.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

اتصل

22/8/2024
صورة الاعلان: #روافع_حديثة_للإيجار #سيزرلفت #مانلفت #فوركلفت في الرياض

#روافع_حديثة_للإيجار #سيزرلفت #مانلفت #فوركلفت في الرياض

(للإيجار)

سيارات قير ديزل ، كهرباء ، كهربائيه رافعات هيدروليكية للايجار في الرياض سيزرلفت للايجار في الرياض .
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

1,000 ريال

21/8/2024
صورة الاعلان: #روافع_حديثة_للإيجار #سيزرلفت #مانلفت #فوركلفت في الرياض

#روافع_حديثة_للإيجار #سيزرلفت #مانلفت #فوركلفت في الرياض

(للإيجار)

سيارات قير ديزل ، كهرباء ، كهربائيه رافعات هيدروليكية للايجار في الرياض سيزرلفت للايجار في الرياض .
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

1,000 ريال

21/8/2024
صورة الاعلان: #روافع_حديثة_للإيجار #سيزرلفت #مانلفت #فوركلفت في الرياض

#روافع_حديثة_للإيجار #سيزرلفت #مانلفت #فوركلفت في الرياض

(للإيجار)

سيارات قير ديزل ، كهرباء ، كهربائيه رافعات هيدروليكية للايجار في الرياض سيزرلفت للايجار في الرياض .
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

1,000 ريال

21/8/2024
صورة الاعلان: رافعات شوكية للايجار سيزرلفت للايجار مانلفت للايجار

رافعات شوكية للايجار سيزرلفت للايجار مانلفت للايجار

(للإيجار)

سيارات قير ديزل ، كهرباء ، كهربائيه رافعات هيدروليكية للايجار في الرياض سيزرلفت للايجار في الرياض .
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

1,000 ريال

21/8/2024
صورة الاعلان: رافعات شوكية للايجار سيزرلفت للايجار مانلفت للايجار

رافعات شوكية للايجار سيزرلفت للايجار مانلفت للايجار

(للإيجار)

سيارات قير ديزل ، كهرباء ، كهربائيه رافعات هيدروليكية للايجار في الرياض سيزرلفت للايجار في الرياض .
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

1,000 ريال

21/8/2024
صورة الاعلان: رافعات شوكية للايجار سيزرلفت للايجار مانلفت للايجار

رافعات شوكية للايجار سيزرلفت للايجار مانلفت للايجار

(للإيجار)

سيارات قير ديزل ، كهرباء ، كهربائيه رافعات هيدروليكية للايجار في الرياض سيزرلفت للايجار في الرياض .
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

1,000 ريال

21/8/2024
صورة الاعلان: رافعات شوكية للايجار سيزرلفت للايجار مانلفت للايجار

رافعات شوكية للايجار سيزرلفت للايجار مانلفت للايجار

(للإيجار)

سيارات قير ديزل ، كهرباء ، كهربائيه رافعات هيدروليكية للايجار في الرياض سيزرلفت للايجار في الرياض .
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

1,000 ريال

21/8/2024
صورة الاعلان: شاشات العرض التفاعليه الدعائية

شاشات العرض التفاعليه الدعائية

(للبيع)

نعمل على توريد وتركيب الأجهزة لجميع مناطق المملكة ( الرياض - القصيم - جدة - الدمام - حفر الباطن - ع.
العنوان:

الرياض - السعودية

100 ريال

20/8/2024
صورة الاعلان: مدرس إقتصاد جزئي وكلي ودولي

مدرس إقتصاد جزئي وكلي ودولي

(طلب عمل)

مدرس خبرة 20 سنة متخصص في تدريس مادةالإقتصاد الجزئي ومادة الإقتصادالكلي ومادة الإقتصادالدولي ومادة ا.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

18/8/2024
صورة الاعلان: معلمه تأسيس للمرحله الابتدائية والمتوسط

معلمه تأسيس للمرحله الابتدائية والمتوسط

(طلب عمل)

معلمه تأسيس ومتابعه وحل واجبات وعمل ابحاث للمرحله الابتدائية والمتوسط خلال برنامج الزوم _تقدر تدرس و.

اتصل

18/8/2024
صورة الاعلان: معلمة خصوصي مصرية تحفيظ قرآن وتأسيس ومتابعة تمهيدي وابتدائي متوسط في تبوك

معلمة خصوصي مصرية تحفيظ قرآن وتأسيس ومتابعة تمهيدي وابتدائي متوسط في تبوك

(فرص)

معلمة خصوصية مصرية الجنسية للتأسيس في تبوك - متخصصة في تأسيس ومتابعة الطلاب والطالبات خبرة كبيرة في .
العنوان:

تبوك - السعودية

1 ريال

17/8/2024
صورة الاعلان: مطلوب مسؤول_تسويق - مندوب_تسويق للسعودية

مطلوب مسؤول_تسويق - مندوب_تسويق للسعودية

(فرصة عمل)

مطلوب لشركة توزيع سكن #بالرياض - #السعودية #مسؤول_تسويق خبرة 10 سنوات و اجادة اللغة الانجليزية #م.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

1 ريال

15/8/2024
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