عااااجل مطلوب #سائق_خاص لعائلة بالرياض

تعلن شركة #الحى_اللاتينى_للتوظيف (ترخيص رقم 875) عن احتياجها للتخصص التالي للعمل لدى عائلة بالسعودية (الرياض) : #سائق_خاص الشروط : •السن لا يزيد عن 30 سنة •شرط أساسي غير مدخن •محترم- حسن المظهر يتم توفير سكن- تأمين طبي- إقامات تتم المقابلات اون لاين شركة الحى اللاتينى للتوظيف 12 مكرر شارع على الفقى متفرع من شارع الجبرتى خلف القنصلية السعودية الحى اللاتينى - الإسكندرية يرجى ارسال السيرة الذاتية كاملة على البريد التالى: [email protected]