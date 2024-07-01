ظائف_مناديب_مبيعات للسعودية #مناديب مبيعات للعمل بشركه #صناعة_مشروبات

#وظائف_مناديب_مبيعات للسعودية #مناديب مبيعات للعمل بشركه #صناعة_مشروبات بالشروط الاتى : السن لا يزيد عن 39 عام لديه خبره فى المبيعات قوية فى #صناعةالمشروبات ، سواء شركات مياه او #بيبسى وسبق له العمل فى شركات صناعة_ مشروبات (مبيعات) لديه خبره تتراوح بين 3 الى 6 سنوات فى المبيعات يكون مستوى اللغه الانجليزيه جيد شرط رخصة قيادة _ #مميزات_التعاقد _ رواتب شهرى جيد تامين طبى عموله بيع حسب لوائح وقوانين الشركه برجاء ارسال السير الذاتية+ صورة من الشهادات الموهل