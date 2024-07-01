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ظائف_مناديب_مبيعات للسعودية #مناديب مبيعات للعمل بشركه #صناعة_مشروبات
(مطلوب)
تفاصيل الإعلان
|#وظائف_مناديب_مبيعات للسعودية #مناديب مبيعات للعمل بشركه #صناعة_مشروبات بالشروط الاتى : السن لا يزيد عن 39 عام لديه خبره فى المبيعات قوية فى #صناعةالمشروبات ، سواء شركات مياه او #بيبسى وسبق له العمل فى شركات صناعة_ مشروبات (مبيعات) لديه خبره تتراوح بين 3 الى 6 سنوات فى المبيعات يكون مستوى اللغه الانجليزيه جيد شرط رخصة قيادة _ #مميزات_التعاقد _ رواتب شهرى جيد تامين طبى عموله بيع حسب لوائح وقوانين الشركه برجاء ارسال السير الذاتية+ صورة من الشهادات الموهل
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|احمد
|التليفون:
|01113253543
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|العنوان:
|- ب
الفيوم - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|5,122 ريال
|تاريخ الإعلان:
|1/7/2024
|رقم الإعلان:
|2275365
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