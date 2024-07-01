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ظائف_مناديب_مبيعات للسعودية #مناديب مبيعات للعمل بشركه #صناعة_مشروبات

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صورة الاعلان: ظائف_مناديب_مبيعات للسعودية #مناديب مبيعات للعمل بشركه #صناعة_مشروبات - في الفيوم مصر

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#وظائف_مناديب_مبيعات للسعودية #مناديب مبيعات للعمل بشركه #صناعة_مشروبات بالشروط الاتى : السن لا يزيد عن 39 عام لديه خبره فى المبيعات قوية فى #صناعةالمشروبات ، سواء شركات مياه او #بيبسى وسبق له العمل فى شركات صناعة_ مشروبات (مبيعات) لديه خبره تتراوح بين 3 الى 6 سنوات فى المبيعات يكون مستوى اللغه الانجليزيه جيد شرط رخصة قيادة _ #مميزات_التعاقد _ رواتب شهرى جيد تامين طبى عموله بيع حسب لوائح وقوانين الشركه برجاء ارسال السير الذاتية+ صورة من الشهادات الموهل
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: احمد
التليفون: 01113253543

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - ب
الفيوم -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 5,122 ريال
تاريخ الإعلان: 1/7/2024
رقم الإعلان: 2275365

اعلانات جديدة

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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: فندق للبيع في مصر بطريق مصر اسكندرية الصحراوى

فندق للبيع في مصر بطريق مصر اسكندرية الصحراوى

(للبيع)

فندق للبيع في كمبوند الريف الاوروبي طريق مصر اسكندريه الصحراوي الفندق يقع في الريف الاوروبي بمصر اسك.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

1/7/2024
صورة الاعلان: بيت بابني بيتك باكتوبر المنطقة السابعه

بيت بابني بيتك باكتوبر المنطقة السابعه

(للبيع)

بيت بابنى بيتك 150متر بالمنطقة السابعة (س) ٣ ادوارخلف منطقة الخدمات ( مسجد ومدارس وسوبر ماركت .
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

1,500,000 جنيه

1/7/2024
صورة الاعلان: امتلك شقة متشطبة| موقع متميز بتقسيط علي 9 سنوات

امتلك شقة متشطبة| موقع متميز بتقسيط علي 9 سنوات

(للبيع)

امتلك شقة متشطبة| موقع متميز بتقسيط علي 9 سنوات للبيع في ريفالي كمبوند في القاهرة الجديدة المساحة :.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

6,000,000 جنيه

1/7/2024
صورة الاعلان: شاشات 43 بوصة سمارت أندرويد 12 جديدة

شاشات 43 بوصة سمارت أندرويد 12 جديدة

(للبيع)

شـاشـات تلـفـزيـون دي ولا لوحـات فنية 😏💪👊 شاشات 43 بوصة سـمارت أندرويد 12 - .
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

1/7/2024
صورة الاعلان: عاجل كبرى الشركات بالسعوديه تعلن عن حاجتها الى مهندسين _زراعه_تربه

عاجل كبرى الشركات بالسعوديه تعلن عن حاجتها الى مهندسين _زراعه_تربه

(فرصة عمل)

#عاجل كبرى الشركات بالسعوديه تعلن عن حاجتها الى مهندسين _زراعه_تربه|_وتحليل_مياه خبره على أن تتوافر.
العنوان:

القليوبية - مصر
القسم: 

55,414 ريال

1/7/2024
صورة الاعلان: للعمل الفورري بالسعودية فنيين اجهزة تبريد السيارات

للعمل الفورري بالسعودية فنيين اجهزة تبريد السيارات

(مطلوب)

للعمل الفورري بالسعودية فنيين اجهزة تبريد السيارات خبرة ثرموكنج وكارير وخبره كهرباء وميكانيا تبريد .
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

4,123 ريال

1/7/2024
صورة الاعلان: عاجل_مطلوب_للعمل بالسعوديه <محتاجين سائقين دليفري/دراجه ناريه>

عاجل_مطلوب_للعمل بالسعوديه <محتاجين سائقين دليفري/دراجه ناريه>

(فرصة عمل)

#عاجل_مطلوب_للعمل بالسعوديه <محتاجين سائقين دليفري/دراجه ناريه> بالشروط الاتى : #رخصه دراجه ناريه سا.
العنوان:

المنيا - مصر
القسم: 

52,245 ريال

1/7/2024
صورة الاعلان: تركيب ساوند سيستم للمنازل والشركات

تركيب ساوند سيستم للمنازل والشركات

(للبيع)

تركيب ساوند سيستم للمنازل والشركات من أون لاين تك اجعل تجربتك الصوتية أكثر تميزاً مع حلول تركيب ساو.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

1/7/2024
صورة الاعلان: شبكات داخلية متطورة للمكاتب

شبكات داخلية متطورة للمكاتب

(للبيع)

شبكات داخلية متطورة للمكاتب من أون لاين تك احصل على أفضل حلول الشبكات الداخلية المتطورة لمكتبك مع أو.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

1/7/2024
صورة الاعلان: كومباكت hpl شامل التوريد والتركيب و المعاينة مجانية

كومباكت hpl شامل التوريد والتركيب و المعاينة مجانية

(للبيع)

شركة نورن ديزاين لتصنيع وتوريد وتركيب ابواب وقواطيع الحمامات و فواصل_المباول من خامات الكومباكت_hpl .
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

1/7/2024
صورة الاعلان: طابعة ليزر الوان 7800 xerox

طابعة ليزر الوان 7800 xerox

(للبيع)

#شركةارابياللتجارة تقدم طابعة ليزر ألوان زيروكس 7800 الخيار المثالي للشركات والمكاتب التي تبحث عن طا.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

1/7/2024
صورة الاعلان: ايجار مرسيس ليموزين مطار

ايجار مرسيس ليموزين مطار

(للإيجار)

استقبال مطار بسيارات المرسيدس من ليموزين نصار 30/06/2024 ايجار ليموزين مرسيدس 0 comment ايجار مرسيد.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

1/7/2024
صورة الاعلان: اسعار و مواصفات مرسيدس E200 2023 فى مصر

اسعار و مواصفات مرسيدس E200 2023 فى مصر

(للإيجار)

تأجير مرسيدس E200 تعد مرسيدس E-Class سيارة فاخرة تجمع بين الراحة والأداء الديناميكي مع تقنيات متطورة.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

1/7/2024
صورة الاعلان: أفضل أنظمة الانتركم المنزلية

أفضل أنظمة الانتركم المنزلية

(للبيع)

أفضل أنظمة الانتركم المنزلية من أون لاين تك احصل على أمان وراحة إضافية مع أفضل أنظمة الانتركم المنزل.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1 جنيه

1/7/2024
صورة الاعلان: حاسب الي

حاسب الي

(فرصة عمل)

مطلوب للتعاقد فورا للعمل في السعوديه حاسب آلي متخرج من حاسبات ومعلومات او تربيه نوعيه حاسب والتقدي.
العنوان:

القاهرة - مصر

3 ريال

1/7/2024
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