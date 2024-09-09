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طوب احمر طفلي

(للبيع)

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مصر (الجيزة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: طوب احمر طفلي - في الجيزة مصر

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🌟 مجموعة مصانع النور للطوب الأحمر 🌟 هل تبحث عن الجودة والتميز في مواد البناء؟ تقدم لك مجموعة مصانع النور للطوب الأحمر الحل الأمثل! 🏗️ لماذا تختارنا؟ 1. جودة عالية: نستخدم أفضل المواد الخام وأحدث التقنيات لضمان إنتاج طوب أحمر متين وذو جودة عالية. 2. تنوع المنتجات: نقدم مجموعة واسعة من الطوب الأحمر بمختلف الأشكال والأحجام لتلبية احتياجات جميع المشاريع، من المنازل إلى المباني التجارية. 3. أسعار تنافسية: نضمن لك أسعاراً مناسبة دون المساس بالجودة، مما يجعلنا الخيار المثالي لمشروعاتك. 4. خدمة ع
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: طوب احمر طفلي من شركة النور
التليفون: 01029066365

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العنوان: الجيزه البدرشين شارع النيل السعيد- مركز البدرشين
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 800 جنيه
تاريخ الإعلان: 14/9/2024
رقم الإعلان: 2295094

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صورة الاعلان: Wiring Duct – مجري الكابلات - في الجيزة مصر

Wiring Duct – مجري الكابلات

(للبيع)

- في الجيزة مصر

ران باور للاستيراد و التصدير و صناعات البي في سي الهندسية. استكشف مجموعتنا الواسعة من مجري كابلات ال.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

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9/9/2024
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