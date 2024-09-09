(للبيع)
|🌟 مجموعة مصانع النور للطوب الأحمر 🌟 هل تبحث عن الجودة والتميز في مواد البناء؟ تقدم لك مجموعة مصانع النور للطوب الأحمر الحل الأمثل! 🏗️ لماذا تختارنا؟ 1. جودة عالية: نستخدم أفضل المواد الخام وأحدث التقنيات لضمان إنتاج طوب أحمر متين وذو جودة عالية. 2. تنوع المنتجات: نقدم مجموعة واسعة من الطوب الأحمر بمختلف الأشكال والأحجام لتلبية احتياجات جميع المشاريع، من المنازل إلى المباني التجارية. 3. أسعار تنافسية: نضمن لك أسعاراً مناسبة دون المساس بالجودة، مما يجعلنا الخيار المثالي لمشروعاتك. 4. خدمة ع
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|طوب احمر طفلي من شركة النور
|التليفون:
|01029066365
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|العنوان:
|الجيزه البدرشين شارع النيل السعيد- مركز البدرشين
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|800 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|14/9/2024
|رقم الإعلان:
|2295094
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