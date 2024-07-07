مطلوب للعمل فوراً لكبرى مزارع الدواجن بالرياض - السعودية: طبيب بيطري بالشروط الآتية: * حاصل على بكالوريوس في الطب البيطري * خبرة لا تقل عن 10 سنوات في الدواجن (البياض) (شرط أساسي) * خبرة سابقة في العمل بمزارع الدواجن برجاء على من تتوافر لديه الشروط إرسال السيرة الذاتية مع كتابة المسمى الوظيفي على واتس اب: 01050121428 #wzayef.co #طبيب_بيطري #بيطري #الحيوانات_الأليفة #الرعاية_البيطرية #صحة_الحيوانات #عيادة_بيطرية #حب_الحيوانات #بيطريون #الرفق_بالحيوان #علاج_الحيوانات #البيطرة #حيوانات #طبيب_الحيو