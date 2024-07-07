(فرصة عمل)
|مطلوب للعمل فوراً لكبرى مزارع الدواجن بالرياض - السعودية: طبيب بيطري بالشروط الآتية: * حاصل على بكالوريوس في الطب البيطري * خبرة لا تقل عن 10 سنوات في الدواجن (البياض) (شرط أساسي) * خبرة سابقة في العمل بمزارع الدواجن برجاء على من تتوافر لديه الشروط إرسال السيرة الذاتية مع كتابة المسمى الوظيفي على واتس اب: 01050121428 #wzayef.co #طبيب_بيطري #بيطري #الحيوانات_الأليفة #الرعاية_البيطرية #صحة_الحيوانات #عيادة_بيطرية #حب_الحيوانات #بيطريون #الرفق_بالحيوان #علاج_الحيوانات #البيطرة #حيوانات #طبيب_الحيو
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|amir ehap
|التليفون:
|01050121428
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|352W+M7M, Mit Uqba Island, Agouza District, Giza 3752231- Agouza
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|100,000 ريال
|تاريخ الإعلان:
|8/7/2024
|رقم الإعلان:
|2276322
1 ريال
اتصل