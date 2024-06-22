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طبيب بيطرى

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السعودية (الرياض) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
مطلوب للعمل بصيدلية #بالسعودية #طبيب_بيطري - خبرة لا تقل عن 3 سنوات - ملم بالسونار لجميع الحيوانات - ملم بعمليات التوليد و الجراحة للتقديم يرجى إرسال السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني: [ [email protected] ] [ [email protected] ] سيتم استقبال طلبات التوظيف من خلال الواتساب علي ارقام 01508008015 - 01508008016 01111580615 - 01111580415
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة اوسكار
التليفون: 01111580615

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 37 شارع البطل احمد عبد العزيز- المهندسين
الرياض -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 ريال
تاريخ الإعلان: 7/7/2024
رقم الإعلان: 2276112

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صورة الاعلان: تاشيرات للتنازل للسعودية - في الرياض السعودية

تاشيرات للتنازل للسعودية

(للبيع)

- في الرياض السعودية

خليك مع رقم (1) وانت توصل وتحقق حلمك للسفر🇸🇦🇸🇦🇸🇦 تاش.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

22/6/2024
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