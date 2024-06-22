طبيب بيطرى

(فرصة عمل)
|مطلوب للعمل بصيدلية #بالسعودية #طبيب_بيطري - خبرة لا تقل عن 3 سنوات - ملم بالسونار لجميع الحيوانات - ملم بعمليات التوليد و الجراحة للتقديم يرجى إرسال السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني: [ [email protected] ] [ [email protected] ] سيتم استقبال طلبات التوظيف من خلال الواتساب علي ارقام 01508008015 - 01508008016 01111580615 - 01111580415
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة اوسكار
|التليفون:
|01111580615
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|العنوان:
|37 شارع البطل احمد عبد العزيز- المهندسين
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 ريال
|تاريخ الإعلان:
|7/7/2024
|رقم الإعلان:
|2276112
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