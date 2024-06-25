طباعة علبة كروت شخصية بـ 120 جنيه فقط

(فرص)
|الآن من شركة عين جرافيك طباعة علبة كروت شخصية 100 كارت وجه واحد: 120 جنيه للعلبة، ووجهين: 150 جنيه للعلبة. لدينا تصميم وتنفيذ جميع المطبوعات، طباعة كروت شخصية، طباعة بوسترات، ستاندات اكس بانر، طباعة مينيوهات، تصميم لوجوهات، طباعة ديجيتال وأوفست، تصميم واستضافة مواقع الأنترنت.
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة عين جرافيك
|التليفون:
|01001170113
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|العنوان:
|10 ج – ميدان ابن سندر، مصر الجديدة – القاهرة- مصر الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|120 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|25/6/2024
|رقم الإعلان:
|2274622
750 جنيه