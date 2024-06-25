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طباعة علبة كروت شخصية بـ 120 جنيه فقط

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: طباعة علبة كروت شخصية بـ 120 جنيه فقط - في القاهرة مصر

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الآن من شركة عين جرافيك طباعة علبة كروت شخصية 100 كارت وجه واحد: 120 جنيه للعلبة، ووجهين: 150 جنيه للعلبة. لدينا تصميم وتنفيذ جميع المطبوعات، طباعة كروت شخصية، طباعة بوسترات، ستاندات اكس بانر، طباعة مينيوهات، تصميم لوجوهات، طباعة ديجيتال وأوفست، تصميم واستضافة مواقع الأنترنت.
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة عين جرافيك
التليفون: 01001170113

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 10 ج – ميدان ابن سندر، مصر الجديدة – القاهرة- مصر الجديدة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 120 جنيه
تاريخ الإعلان: 25/6/2024
رقم الإعلان: 2274622

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صورة الاعلان: ستاند اكس باننر –X-Banner Stand - في القاهرة مصر

ستاند اكس باننر –X-Banner Stand

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- في القاهرة مصر

الآن من شركة عين جرافيك طباعة ستاند عرض للإعلان عن منتجاتك بشكل مميز ستاند اكس باننر شامل الطباعة 60.
العنوان:

القاهرة - مصر

750 جنيه

25/6/2024
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