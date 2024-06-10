طابعه الكروت البلاستيكية

(للبيع)
|طابعات الكروت البلاستيكية نوعين طابعه كروت وجه واحد وطابعة كروت بلاستيكية وجهين ياتى مع طابعة الكروت SMART 200 كارت ابيض هديه وكذلك ريبون ( حبر ) الوان هدية تتوافر لدينا طابعات كروت وجه واحد سمارت وزيبرا SMART - ZEBRA وطابعات كروت وجهين سمارت وزيبرا SMART - ZEBRA اسعار ماكينة طباعة الكارنيهات,طابعة كروت ممغنطة,الة طباعة الكروت البلاستيكية, ماكينات طباعة كروت بلاستيكية pvc,كروت بلاستيكية,كروت pvc,طباعة id, شركات بيع ماكينات طباعة الكارنيهات,آلة طباعة الكروت,طباعة كروت شخصية ديجيتال,
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|جمال
|التليفون:
|0558860700
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|العنوان:
|olaya- الرياض
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 ريال
|تاريخ الإعلان:
|19/6/2024
|رقم الإعلان:
|2273915
100 ريال
1 ريال
1 ريال
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100 ريال
100 ريال
100 ريال
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1,000 ريال
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