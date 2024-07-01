طابعة ليزر أسود 3320 xerox

هل تبحث عن طابعة ليزر سريعة وفعالة؟ #شركةارابياللتجارة توفر لكم . طابعة ليزر أسود xerox 3320 مميزاتها : ✅سرعة عالية: تصل سرعة الطباعة إلى35 صفحة في الدقيقة، مما يجعلها مثالية للاستخدامات المكتبية المُكثّفة. ✅جودة عالية: تُنتج الطابعة نصوصًا وصورًا بدقة 1200*1200 نقطة في البوصة، مما يضمن جودة طباعة ممتازة. ✅كفاءة عالية: تتميز الطابعة باستهلاكها المنخفض للطاقة، مما يجعلها خيارًا صديقًا للبيئة. مميزات آخرى: ✅الطباعة على الوجهين وهذا يساعد في توفير الورق. ✅تحملها الشهري يصل إلى 80 ألف نسخة