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طابعة ليزر أسود 3320 xerox

(للبيع)

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صورة الاعلان: طابعة ليزر أسود 3320 xerox - في القاهرة مصر

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هل تبحث عن طابعة ليزر سريعة وفعالة؟ #شركةارابياللتجارة توفر لكم . طابعة ليزر أسود xerox 3320 مميزاتها : ✅سرعة عالية: تصل سرعة الطباعة إلى35 صفحة في الدقيقة، مما يجعلها مثالية للاستخدامات المكتبية المُكثّفة. ✅جودة عالية: تُنتج الطابعة نصوصًا وصورًا بدقة 1200*1200 نقطة في البوصة، مما يضمن جودة طباعة ممتازة. ✅كفاءة عالية: تتميز الطابعة باستهلاكها المنخفض للطاقة، مما يجعلها خيارًا صديقًا للبيئة. مميزات آخرى: ✅الطباعة على الوجهين وهذا يساعد في توفير الورق. ✅تحملها الشهري يصل إلى 80 ألف نسخة
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: arapia trading
التليفون: 01117345773

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العنوان: جسر السويس- النزهه
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 جنيه
تاريخ الإعلان: 2/7/2024
رقم الإعلان: 2275562

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تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: طابعة ليزر الوان 7800 xerox - في القاهرة مصر

طابعة ليزر الوان 7800 xerox

(للبيع)

- في القاهرة مصر

#شركةارابياللتجارة تقدم طابعة ليزر ألوان زيروكس 7800 الخيار المثالي للشركات والمكاتب التي تبحث عن طا.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

1/7/2024
صورة الاعلان: تصليح ماكينات تصوير مستندات شارب - في القاهرة مصر

تصليح ماكينات تصوير مستندات شارب

(للبيع)

- في القاهرة مصر

ماكينات تصوير مستندات فيرست ايجيبت لمهمات المكاتب والتوريدات تتشرف الشركة ان تقدم لسيادتكم افضل الع.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

1/5/2024
صورة الاعلان: بالضمان ماكينات تصوير مستندات شارب استيراد الخارج - في القاهرة مصر

بالضمان ماكينات تصوير مستندات شارب استيراد الخارج

(للبيع)

- في القاهرة مصر

فيرست ايجيت لمهمات المكاتب والتوريدات تقدم لسيادتكم افضل واحداث ماكينات تصوير المستندات يوجد لدينا .
العنوان:

القاهرة - مصر

10 جنيه

14/4/2024
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