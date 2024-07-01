طابعة ليزر أسود 3320 xerox

(للبيع)
|هل تبحث عن طابعة ليزر سريعة وفعالة؟ #شركةارابياللتجارة توفر لكم . طابعة ليزر أسود xerox 3320 مميزاتها : ✅سرعة عالية: تصل سرعة الطباعة إلى35 صفحة في الدقيقة، مما يجعلها مثالية للاستخدامات المكتبية المُكثّفة. ✅جودة عالية: تُنتج الطابعة نصوصًا وصورًا بدقة 1200*1200 نقطة في البوصة، مما يضمن جودة طباعة ممتازة. ✅كفاءة عالية: تتميز الطابعة باستهلاكها المنخفض للطاقة، مما يجعلها خيارًا صديقًا للبيئة. مميزات آخرى: ✅الطباعة على الوجهين وهذا يساعد في توفير الورق. ✅تحملها الشهري يصل إلى 80 ألف نسخة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|arapia trading
|التليفون:
|01117345773
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|العنوان:
|جسر السويس- النزهه
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|2/7/2024
|رقم الإعلان:
|2275562
1 جنيه
اتصل
10 جنيه