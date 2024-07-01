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طابعة الكروت البلاستيكية Smart

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: طابعة الكروت البلاستيكية Smart - في الرياض السعودية

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طابعات الكروت البلاستيكية SMART وكذلك ZEBRA ID CARD Printer طابعه الكروت الشخصية ID والتى أثبتت كفاءة عالية من خلال تجربة المستخدمين تضفي طابعة الكروت البلاستيكية طابع مميز وهوية خاصة لموظفين الشركات والمراكز الحكومية والأندية الرياضية والمدارس والجامعات والنوادي والنقابات وتعد طابعات سمارت والزيبرا من افضل طابعات الكروت البلاستيكية تتنوع طابعة الكروت البلاستيكية فمنها طابعة كروت بلاستيكية وجهين طابعة كروت بلاستيكية وجه واحد ربما يتساءل البعض عن ما هي افضل انواع طابعات
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: جمال
التليفون: 0558860700

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: العليا- الرياض
الرياض -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 ريال
تاريخ الإعلان: 2/7/2024
رقم الإعلان: 2275527

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22/6/2024
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20/6/2024
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20/6/2024
صورة الاعلان: طابعه الكروت البلاستيكية - في الرياض السعودية

طابعه الكروت البلاستيكية

(للبيع)

- في الرياض السعودية

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الرياض - السعودية

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19/6/2024
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بوابات التحكم في الدخول والخروج

(للبيع)

- في الرياض السعودية

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العنوان:

الرياض - السعودية

100 ريال

10/6/2024
صورة الاعلان: بوابات سيارات الكترونية للبيع - في الرياض السعودية

بوابات سيارات الكترونية للبيع

(للبيع)

- في الرياض السعودية

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العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

9/6/2024
صورة الاعلان: بوابات سيارات الكترونية للبيع - في الرياض السعودية

بوابات سيارات الكترونية للبيع

(للبيع)

- في الرياض السعودية

بوابات سيارات بوابات الكترونية للسيارات بوابات سيارات الكترونية بوابات دخول وخروج السيارات بوابات ال.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

9/6/2024
صورة الاعلان: بوابات تفتيش الحقائب والأشخاص - في الرياض السعودية

بوابات تفتيش الحقائب والأشخاص

(للبيع)

- في الرياض السعودية

نعمل على توريد وتركيب الأجهزة لجميع مناطق المملكة ( الرياض - القصيم - جدة - الدمام - حفر الباطن - ع.
العنوان:

الرياض - السعودية

100 ريال

7/6/2024
صورة الاعلان: كوالين الكترونيه واقفال الكترونيه - في الرياض السعودية

كوالين الكترونيه واقفال الكترونيه

(للبيع)

- في الرياض السعودية

نعمل على توريد وتركيب الأجهزة لجميع مناطق المملكة ( الرياض - القصيم - جدة - الدمام - حفر الباطن - .
العنوان:

الرياض - السعودية

100 ريال

4/6/2024
صورة الاعلان: شاشه انتظار العملاء للشركات والمستشفيات - في الرياض السعودية

شاشه انتظار العملاء للشركات والمستشفيات

(للبيع)

- في الرياض السعودية

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العنوان:

الرياض - السعودية

100 ريال

4/6/2024
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أجهزة ارقام صفوف الانتظار وترتيب العملاء

(للبيع)

- في الرياض السعودية

أجهزة تنظيم صفوف انتظار العملاء وترتيب الطوابير وترتيب العملاء نعمل على توريد وتركيب الأجهزة لجميع .
العنوان:

الرياض - السعودية

100 ريال

29/5/2024
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