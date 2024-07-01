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طابعة الكروت البلاستيكية Smart
(للبيع)
تفاصيل الإعلان
|طابعات الكروت البلاستيكية SMART وكذلك ZEBRA ID CARD Printer طابعه الكروت الشخصية ID والتى أثبتت كفاءة عالية من خلال تجربة المستخدمين تضفي طابعة الكروت البلاستيكية طابع مميز وهوية خاصة لموظفين الشركات والمراكز الحكومية والأندية الرياضية والمدارس والجامعات والنوادي والنقابات وتعد طابعات سمارت والزيبرا من افضل طابعات الكروت البلاستيكية تتنوع طابعة الكروت البلاستيكية فمنها طابعة كروت بلاستيكية وجهين طابعة كروت بلاستيكية وجه واحد ربما يتساءل البعض عن ما هي افضل انواع طابعات
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|جمال
|التليفون:
|0558860700
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|العنوان:
|العليا- الرياض
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 ريال
|تاريخ الإعلان:
|2/7/2024
|رقم الإعلان:
|2275527
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