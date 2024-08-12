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طابعات كروت بلاستيكية للبيع

(للبيع)

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السعودية (الرياض) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: طابعات كروت بلاستيكية للبيع - في الرياض السعودية

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أصبحت البطاقات البلاستيكية ID علامة بارزة فى العديد من المجالات منها البنوك والشركات والمراكز التعليمية والرياضيه والمدارس وغيرها من المجالات الأخرى ولدبنا طابعات الكروت البلاستيكية الكورية SMART وجهين ووجه واحد مع ريبون و200 كارت هدية بللحصول عليها واتس 0558860700
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: جمال
التليفون: 0558860700

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: العليا- الرياض
الرياض -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 ريال
تاريخ الإعلان: 15/8/2024
رقم الإعلان: 2282206

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8/8/2024
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- في الرياض السعودية

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العنوان:

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100 ريال

31/7/2024
صورة الاعلان: طابعة كروت بلاستيكية - في الرياض السعودية

طابعة كروت بلاستيكية

(للبيع)

- في الرياض السعودية

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العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

27/7/2024
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بوابة دخول وخروج النادى

(للبيع)

- في الرياض السعودية

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العنوان:

الرياض - السعودية

100 ريال

25/7/2024
صورة الاعلان: وكيل قفل باب الكتروني بالكارت للفنادق - في الرياض السعودية

وكيل قفل باب الكتروني بالكارت للفنادق

(للبيع)

- في الرياض السعودية

اقفال وكوالين الكترونية تقنيةالجيل الثالث للفنادق قفل باب الكترونى بشاشة تاتش وبصمة إصبع وموفرات ا.
العنوان:

الرياض - السعودية

100 ريال

23/7/2024
صورة الاعلان: جهاز تتبع اوروبي الصنع ماركة ريبوتيلا Ruptela FM-Eco4 light S لتتبع المركبا - في الرياض السعودية

جهاز تتبع اوروبي الصنع ماركة ريبوتيلا Ruptela FM-Eco4 light S لتتبع المركبا

(للبيع)

- في الرياض السعودية

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العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

20/7/2024
صورة الاعلان: حواجز معدنية متحركة للبيع - في الرياض السعودية

حواجز معدنية متحركة للبيع

(للبيع)

- في الرياض السعودية

يتوافر لدينا حواجز معدنية الومنيوم متحركه بعجلات وقابله للتمدد متين وقوي عالي الجوده يمكن نقله لأي .
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

20/7/2024
صورة الاعلان: حواجز معدنية متحركة للبيع - في الرياض السعودية

حواجز معدنية متحركة للبيع

(للبيع)

- في الرياض السعودية

يتوافر لدينا حواجز معدنية الومنيوم متحركه بعجلات وقابله للتمدد متين وقوي عالي الجوده يمكن نقله لأي .
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

20/7/2024
صورة الاعلان: بوابات سيارات الكترونية للبيع - في الرياض السعودية

بوابات سيارات الكترونية للبيع

(للبيع)

- في الرياض السعودية

يتوفر لدينا جميع انواع بوابات السيارات الايطالية وغيرها من الانواع باطوال اذرع مختلفة على حسب المنشأ.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

19/7/2024
صورة الاعلان: أجهزة تفتيش الجقائب - في الرياض السعودية

أجهزة تفتيش الجقائب

(للبيع)

- في الرياض السعودية

باتت مسألة السلامة والأمن مسألة أساسية للعديد من المنشأت والشركات مما يحعلها تبحث عن الوسائل التى ت.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

16/7/2024
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