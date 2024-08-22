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صيدلية للبيع بالطوابق فيصل
(للبيع)
تفاصيل الإعلان
|. صيدلية 40م مجهزة ومرخصة . تمليك وحصة بالارض . شارع حيوى وكثافة سكانية جامدة . الصيدلية مغلقة من شهر لظروف خاصة . شارع جانبي من كعبيش – الطوابق – فيصل . مطلوب ( 900 ألف ج ) للتواصل ت/ 01004610799
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|yassin
|التليفون:
|01004610799
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|العنوان:
|كعابيش- فيصل
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|900,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|26/8/2024
|رقم الإعلان:
|2284314
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