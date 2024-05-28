آخر الأخبار سيارات الأسرة والطفل أخبار العالم أخبار الرياضة أخبار السيارات أخبار المال أخبار المسلمين أخبار التعليم أخبار التقنية أخبار الموبايل أخبار منوعة مقالات أجمل الصور كاريكاتير فيديوهات إعلانات مبوبة دليل المواقع دليل الشركات
أضف إعلانك مجاناً

صيدلية للايجار بالواحة مدينة نصر

(للإيجار)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (القاهرة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
. صيدلية 40م مجهزة حديثا . بها معمل وحمام و تكييف وسيستم كمبيوتر . بها كاميرات وثلاجة ووحدات عرض ومدرجة . ايجار 15 الف . شارع رئيسى وموقع راقى وتصلح للسلاسل . الواحة – م نصر للتواصل ت / 01004610799
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: yassin
التليفون: 01004610799

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: الواحة- مدينة نصر
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 15,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 30/7/2024
رقم الإعلان: 2279347

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: صيدلية للايجار شارع رئيسى بالمعادى - في القاهرة مصر

صيدلية للايجار شارع رئيسى بالمعادى

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

. صيدلية 60م متشطبة ومجهزة . يوجد بها معمل وحمام وثلاجة وفاترين . ايجار 10 ألاف . شارع رئيسى ناحي.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

10,000 جنيه

28/5/2024
صورة الاعلان: صيدلية تمليك شغالة شارع رئيسى بدار السلام - في القاهرة مصر

صيدلية تمليك شغالة شارع رئيسى بدار السلام

(للبيع)

- في القاهرة مصر

. صيدلية للبيع 30م مجهزة . تمليك وحصة بالارض ومسجلة شهر عقارى . شغالة وشيفت 7 ألاف بدون اهتمام . .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

3,000,000 جنيه

23/5/2024
صورة الاعلان: صيدلية للايجارشارع رئيسى بالبساتين - في القاهرة مصر

صيدلية للايجارشارع رئيسى بالبساتين

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

. صيدلية 35م تجهيز حديث . ايجار 15 ألف . وفوقها عيادة نساء وتوليد وكثافة سكانية عالية . شارع رئيس.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

15,000 جنيه

23/5/2024
صورة الاعلان: صيدلية للايجار شارع رئيسى بمدينة نصر - في القاهرة مصر

صيدلية للايجار شارع رئيسى بمدينة نصر

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

. صيدلية 45م تشطيب فاخر وواجهة عريضة . وتصلح للسلاسل . بها مدرجة ووحدات عرض وكاميرات وتكييف وسيستم.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

15,000 جنيه

5/5/2024
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
الأكثر
إرسالا
الأكثر
مشاهدة
أحدث
الإعلانات