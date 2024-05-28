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صيدلية للايجار بالواحة مدينة نصر
(للإيجار)
تفاصيل الإعلان
|. صيدلية 40م مجهزة حديثا . بها معمل وحمام و تكييف وسيستم كمبيوتر . بها كاميرات وثلاجة ووحدات عرض ومدرجة . ايجار 15 الف . شارع رئيسى وموقع راقى وتصلح للسلاسل . الواحة – م نصر للتواصل ت / 01004610799
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|yassin
|التليفون:
|01004610799
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|العنوان:
|الواحة- مدينة نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|15,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|30/7/2024
|رقم الإعلان:
|2279347
. صيدلية 60م متشطبة ومجهزة . يوجد بها معمل وحمام وثلاجة وفاترين . ايجار 10 ألاف . شارع رئيسى ناحي.
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5/5/2024
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