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صيدلية للايجار بالهرم

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تفاصيل الإعلان
. صيدلية 40م تشطيب فاخر . بها معمل وحمام . شارع جانبي من الثلاثينى – المريوطية - الهرم . منطقة كثافة سكانيى وأبراج . أيجار 8 ألاف للتواصل ت / 01004610799
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: yassin
التليفون: 01004610799

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العنوان: المريوطية- الهرم
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 8,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 24/6/2024
رقم الإعلان: 2274313

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