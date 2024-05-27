أضف إعلانك مجاناً
صيدلية للايجار بالهرم
(للإيجار)
تفاصيل الإعلان
|. صيدلية 40م تشطيب فاخر . بها معمل وحمام . شارع جانبي من الثلاثينى – المريوطية - الهرم . منطقة كثافة سكانيى وأبراج . أيجار 8 ألاف للتواصل ت / 01004610799
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|yassin
|التليفون:
|01004610799
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|المريوطية- الهرم
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|8,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|24/6/2024
|رقم الإعلان:
|2274313
تأشيرات حرة للسعودية بدون عقد عمل 🇸🇦🇸🇦🇸🇦 (فني تمريض .
27/5/2024
. صيدلية 45م تشطيب ممتاز . تمليك وحصة بالارض . مؤجرة ب 15 ألف ج وزيادة 10% سنويا . شارع رئيسى وحي.
15/5/2024
. صيدلية 50م تجهيز حديث . ايجار 25 الف . بموقع مميز بجوار المول . البوابة الثانية – حدائق الاهرام.
28/4/2024
. صيدلية 50م تشطيب حديث . ايجار 7 ألاف . بجوار عيادات وكثافة سكانية عالية . شارع الرشاح – بولاق ا.
21/4/2024
. صيدلية 40م واجهة عريضة . مغلقة من شهر وأخر شيفت لها 4 ألاف ج . ايجار 10 ألاف ج . شارع رئيسى وحيوى .
2/4/2024
. صيدلية 40م مجهزة ومرخصة . الصيدلية مغلقة من سنة . ايجار 5 ألاف . الصيدلية بها معمل وحمام وجاهز .
28/3/2024
. صيدلية 55م مجهزة . الصيدلية شغالة شيفت من 8 الى 10 ألاف وحاليا بتصفى . شارع رئيسى من الهرم – ال.
28/3/2024
جميع الحقوق محفوظة لموقع عرب نت 5 2006 - 2023 ©
كافة حقوق النشر محفوظة لأصحابها من المواقع والكتاب والناشرين وشبكة عرب نت فايف غير مسؤولة عن الآراء والتعليقات المعروضة في الموقع إذ تقع كافة المسؤوليات القانونية والأدبية على كاتبها أو/و المصدر الخاص بها.