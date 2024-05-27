صيدلية للايجار بالهرم

. صيدلية 55م مجهزة . الصيدلية شغالة شيفت من 8 الى 10 ألاف وحاليا بتصفى . شارع رئيسى من الهرم – ال.

. صيدلية 40م مجهزة ومرخصة . الصيدلية مغلقة من سنة . ايجار 5 ألاف . الصيدلية بها معمل وحمام وجاهز .

. صيدلية 40م واجهة عريضة . مغلقة من شهر وأخر شيفت لها 4 ألاف ج . ايجار 10 ألاف ج . شارع رئيسى وحيوى .

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