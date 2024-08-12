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صيدلية للايجار بالعروبة الهرم

(للإيجار)

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تفاصيل الإعلان
. صيدلية 40م تشطيب ممتاز . مغلقة من شهر . شارع سكنى منطقة أبراج كثافة سكانية عالية . العروبة – الهرم – الجيزة . ايجار 7 ألاف للتواصل ت / 01004610799
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: yassin
التليفون: 01004610799

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العنوان: العروبة- الهرم
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 7,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 19/8/2024
رقم الإعلان: 2283001

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