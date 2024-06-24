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صيدلية تمليك مؤجرة ب 6600ج للبيع

(للبيع)

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مصر (الجيزة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
. صيدلية 48م تمليك وحصة بالارض . مؤجرة ب 6600ج وزيادة 10% سنويا . باقى فى عقد الايجار 4 سنوات . البيع لظروف خاصة . منطقة سكنية وكثافة عالية . الطالبية – فيصل – الجيزة للتواصل ت / 01004610799
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: yassin
التليفون: 01004610799

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العنوان: الطالبية- فيصل
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1,200,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 12/7/2024
رقم الإعلان: 2276744

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