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صار وقت التعزيل بعد ما بلش الصيف و هاي صارت مهمتنا
(للبيع)
تفاصيل الإعلان
|صار وقت التعزيل بعد ما بلش الصيف و هاي صارت مهمتنا مع الصيف والشوب صار لازمها تعزيله اتصلوا فينا و احجزوا عنا عاملات يومي بعمل 6 ساعات بكلفة 25 دينار مع سوفت كلين ما تعتلي هم شي نحنا اجينا لنريحك والسعر ع الجيبه خفيف ومو بس هيك النتيجه مضمونه ١٠٠٪ ونوفر لكم عاملات اسبوعي و شهري مع مبيت للإستفسار والحجز: 0785407409
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سوفت كلين
|التليفون:
|0785407409
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|- عمان
عمان - الأردن
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|25 دينار
|تاريخ الإعلان:
|7/7/2024
|رقم الإعلان:
|2276111
صار وقت التعزيل بعد ما بلش الصيف و هاي صارت مهمتنا مع الصيف والشوب صار لازمها تعزيله اتصلوا فينا و.
6/7/2024
الراحة من التنظيف والتعزيل فقط بتلاقيها بعاملاتنا نوفر لكم أفضل العاملات بعقود يومية بعمل ل 6 ساعات .
6/7/2024
الراحة من التنظيف والتعزيل فقط بتلاقيها بعاملاتنا نوفر لكم أفضل العاملات بعقود يومية بعمل ل 6 ساعات .
6/7/2024
حطي اديكي ورجليكي بمي باردة وخلي تنظيف و ترتيب بيتك علينا بأتصال واحد منك بنكون عندك عاملات مؤهلا.
4/7/2024
حطي اديكي ورجليكي بمي باردة وخلي تنظيف و ترتيب بيتك علينا بأتصال واحد منك بنكون عندك عاملات مؤهلا.
4/7/2024
شو ما كان شغلك وانشغالك نحنا جاهزين لتنظيف بيتك عاملات ذو خبرة وكفاءه عاليه سرعة في الإنجاز والتنظيف.
4/7/2024
شو ما كان شغلك وانشغالك نحنا جاهزين لتنظيف بيتك عاملات ذو خبرة وكفاءه عاليه سرعة في الإنجاز والتنظيف.
4/7/2024
البيت كبير وتعبك التنظيف نحنا بنقوم بالواجب معك سوفت كلين خيارك الامثل والأول بنوفرلكم اعلى مستوى م.
3/7/2024
البيت كبير وتعبك التنظيف نحنا بنقوم بالواجب معك سوفت كلين خيارك الامثل والأول بنوفرلكم اعلى مستوى م.
3/7/2024
من الان مع عاملاتنا بحلص تنظيف بيتك و انتي مرتاحة وبسعر مناسب نقدم خدماتنا للمنازل والمكاتب و الشركا.
3/7/2024
من الان مع عاملاتنا بحلص تنظيف بيتك و انتي مرتاحة وبسعر مناسب نقدم خدماتنا للمنازل والمكاتب و الشركا.
3/7/2024
بكفي تعب من التنظيف واجى وقت راحتك اطلبي عاملة وارتاحي اصبح بإمكانك الحجز من ( سوفت كلين ) عامله تن.
2/7/2024
بكفي تعب من التنظيف واجى وقت راحتك اطلبي عاملة وارتاحي اصبح بإمكانك الحجز من ( سوفت كلين ) عامله تن.
2/7/2024
من بعد اليوم لاتشغلي حالك بتنظيف بيتك اتركي شغلك علينا عيشها بإختيارك . . وحسب احتياجك فقط مع سوفت .
2/7/2024
من بعد اليوم لاتشغلي حالك بتنظيف بيتك اتركي شغلك علينا عيشها بإختيارك . . وحسب احتياجك فقط مع سوفت .
2/7/2024
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