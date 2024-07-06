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صار وقت التعزيل بعد ما بلش الصيف و هاي صارت مهمتنا

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صار وقت التعزيل بعد ما بلش الصيف و هاي صارت مهمتنا مع الصيف والشوب صار لازمها تعزيله اتصلوا فينا و احجزوا عنا عاملات يومي بعمل 6 ساعات بكلفة 25 دينار مع سوفت كلين ما تعتلي هم شي نحنا اجينا لنريحك والسعر ع الجيبه خفيف ومو بس هيك النتيجه مضمونه ١٠٠٪ ونوفر لكم عاملات اسبوعي و شهري مع مبيت للإستفسار والحجز: 0785407409
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سوفت كلين
التليفون: 0785407409

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - عمان
عمان -

الأردن
تفاصيل الإعلان:
السعر: 25 دينار
تاريخ الإعلان: 7/7/2024
رقم الإعلان: 2276111

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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: صار وقت التعزيل بعد ما بلش الصيف و هاي صارت مهمتنا - في عمان الأردن

صار وقت التعزيل بعد ما بلش الصيف و هاي صارت مهمتنا

(للبيع)

- في عمان الأردن

صار وقت التعزيل بعد ما بلش الصيف و هاي صارت مهمتنا مع الصيف والشوب صار لازمها تعزيله اتصلوا فينا و.
العنوان:

عمان - الأردن

25 دينار

6/7/2024
صورة الاعلان: الراحة من التنظيف والتعزيل فقط بتلاقيها بعاملاتنا - في عمان الأردن

الراحة من التنظيف والتعزيل فقط بتلاقيها بعاملاتنا

(للبيع)

- في عمان الأردن

الراحة من التنظيف والتعزيل فقط بتلاقيها بعاملاتنا نوفر لكم أفضل العاملات بعقود يومية بعمل ل 6 ساعات .
العنوان:

عمان - الأردن

25 دينار

6/7/2024
صورة الاعلان: الراحة من التنظيف والتعزيل فقط بتلاقيها بعاملاتنا - في عمان الأردن

الراحة من التنظيف والتعزيل فقط بتلاقيها بعاملاتنا

(للبيع)

- في عمان الأردن

الراحة من التنظيف والتعزيل فقط بتلاقيها بعاملاتنا نوفر لكم أفضل العاملات بعقود يومية بعمل ل 6 ساعات .
العنوان:

عمان - الأردن

25 دينار

6/7/2024
صورة الاعلان: حطي اديكي ورجليكي بمي باردة وخلي تنظيف و ترتيب بيتك علينا - في عمان الأردن

حطي اديكي ورجليكي بمي باردة وخلي تنظيف و ترتيب بيتك علينا

(للبيع)

- في عمان الأردن

حطي اديكي ورجليكي بمي باردة وخلي تنظيف و ترتيب بيتك علينا بأتصال واحد منك بنكون عندك عاملات مؤهلا.
العنوان:

عمان - الأردن

25 دينار

4/7/2024
صورة الاعلان: حطي اديكي ورجليكي بمي باردة وخلي تنظيف و ترتيب بيتك علينا - في عمان الأردن

حطي اديكي ورجليكي بمي باردة وخلي تنظيف و ترتيب بيتك علينا

(للبيع)

- في عمان الأردن

حطي اديكي ورجليكي بمي باردة وخلي تنظيف و ترتيب بيتك علينا بأتصال واحد منك بنكون عندك عاملات مؤهلا.
العنوان:

عمان - الأردن

25 دينار

4/7/2024
صورة الاعلان: شو ما كان شغلك وانشغالك نحنا جاهزين لتنظيف بيتك - في عمان الأردن

شو ما كان شغلك وانشغالك نحنا جاهزين لتنظيف بيتك

(للبيع)

- في عمان الأردن

شو ما كان شغلك وانشغالك نحنا جاهزين لتنظيف بيتك عاملات ذو خبرة وكفاءه عاليه سرعة في الإنجاز والتنظيف.
العنوان:

عمان - الأردن

25 دينار

4/7/2024
صورة الاعلان: شو ما كان شغلك وانشغالك نحنا جاهزين لتنظيف بيتك - في عمان الأردن

شو ما كان شغلك وانشغالك نحنا جاهزين لتنظيف بيتك

(للبيع)

- في عمان الأردن

شو ما كان شغلك وانشغالك نحنا جاهزين لتنظيف بيتك عاملات ذو خبرة وكفاءه عاليه سرعة في الإنجاز والتنظيف.
العنوان:

عمان - الأردن

25 دينار

4/7/2024
صورة الاعلان: البيت كبير وتعبك التنظيف نحنا بنقوم بالواجب معك - في عمان الأردن

البيت كبير وتعبك التنظيف نحنا بنقوم بالواجب معك

(للبيع)

- في عمان الأردن

البيت كبير وتعبك التنظيف نحنا بنقوم بالواجب معك سوفت كلين خيارك الامثل والأول بنوفرلكم اعلى مستوى م.
العنوان:

عمان - الأردن

25 دينار

3/7/2024
صورة الاعلان: البيت كبير وتعبك التنظيف نحنا بنقوم بالواجب معك - في عمان الأردن

البيت كبير وتعبك التنظيف نحنا بنقوم بالواجب معك

(للبيع)

- في عمان الأردن

البيت كبير وتعبك التنظيف نحنا بنقوم بالواجب معك سوفت كلين خيارك الامثل والأول بنوفرلكم اعلى مستوى م.
العنوان:

عمان - الأردن

25 دينار

3/7/2024
صورة الاعلان: من الان مع عاملاتنا بحلص تنظيف بيتك و انتي مرتاحة وبسعر مناسب - في عمان الأردن

من الان مع عاملاتنا بحلص تنظيف بيتك و انتي مرتاحة وبسعر مناسب

(للبيع)

- في عمان الأردن

من الان مع عاملاتنا بحلص تنظيف بيتك و انتي مرتاحة وبسعر مناسب نقدم خدماتنا للمنازل والمكاتب و الشركا.
العنوان:

عمان - الأردن

25 دينار

3/7/2024
صورة الاعلان: من الان مع عاملاتنا بحلص تنظيف بيتك و انتي مرتاحة وبسعر مناسب نقدم خدماتنا - في عمان الأردن

من الان مع عاملاتنا بحلص تنظيف بيتك و انتي مرتاحة وبسعر مناسب نقدم خدماتنا

(للبيع)

- في عمان الأردن

من الان مع عاملاتنا بحلص تنظيف بيتك و انتي مرتاحة وبسعر مناسب نقدم خدماتنا للمنازل والمكاتب و الشركا.
العنوان:

عمان - الأردن

25 دينار

3/7/2024
صورة الاعلان: بكفي تعب من التنظيف واجى وقت راحتك اطلبي عاملة وارتاحي - في عمان الأردن

بكفي تعب من التنظيف واجى وقت راحتك اطلبي عاملة وارتاحي

(للبيع)

- في عمان الأردن

بكفي تعب من التنظيف واجى وقت راحتك اطلبي عاملة وارتاحي اصبح بإمكانك الحجز من ( سوفت كلين ) عامله تن.
العنوان:

عمان - الأردن

25 دينار

2/7/2024
صورة الاعلان: بكفي تعب من التنظيف واجى وقت راحتك اطلبي عاملة وارتاحي - في عمان الأردن

بكفي تعب من التنظيف واجى وقت راحتك اطلبي عاملة وارتاحي

(للبيع)

- في عمان الأردن

بكفي تعب من التنظيف واجى وقت راحتك اطلبي عاملة وارتاحي اصبح بإمكانك الحجز من ( سوفت كلين ) عامله تن.
العنوان:

عمان - الأردن

25 دينار

2/7/2024
صورة الاعلان: من بعد اليوم لاتشغلي حالك بتنظيف بيتك اتركي شغلك علينا - في عمان الأردن

من بعد اليوم لاتشغلي حالك بتنظيف بيتك اتركي شغلك علينا

(للبيع)

- في عمان الأردن

من بعد اليوم لاتشغلي حالك بتنظيف بيتك اتركي شغلك علينا عيشها بإختيارك . . وحسب احتياجك فقط مع سوفت .
العنوان:

عمان - الأردن

25 دينار

2/7/2024
صورة الاعلان: من بعد اليوم لاتشغلي حالك بتنظيف بيتك اتركي شغلك علينا - في عمان الأردن

من بعد اليوم لاتشغلي حالك بتنظيف بيتك اتركي شغلك علينا

(للبيع)

- في عمان الأردن

من بعد اليوم لاتشغلي حالك بتنظيف بيتك اتركي شغلك علينا عيشها بإختيارك . . وحسب احتياجك فقط مع سوفت .
العنوان:

عمان - الأردن

25 دينار

2/7/2024
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