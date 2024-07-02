أضف إعلانك مجاناً
شيف عمومي وسخن ومدير اغذيه
(فرصة عمل)
تفاصيل الإعلان
|مطلوب للتعاقد فورا للعمل لدي منتجع سياحي في السعوديه بالمدينه المنور 1/مطور اعمال خبير اقتصادي واستراتيجي 2/ شيف عمومي 3/ شيف سخن 4/ مدير اغنيه ومشروبات شرط خبره بفنادق ٥ نجوم الوظيفه للمقيمين داخل مصر فقط برجاء لمن تتوافر لديه الشروط الاتصال على رقم 01557776627 وارسال السى فى على الميل [email protected]
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|SABAREN
|التليفون:
|01557776627
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|- قاهره
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|3 ريال
|تاريخ الإعلان:
|4/7/2024
|رقم الإعلان:
|2275869
مطلوب للعمل بالبحرين لدى سلسة مطاعم #شيف الشروط : *يجيد عمل ( البيتزا – كريب – شاورما – بروستد ) .
2/7/2024
مطلوب للتعاقد فورا للعمل لدي فندق في السعوديه شيف عمومي خبره بالفنادق الوظيفه للمقيمين داخل مصر ف.
26/6/2024
مطلوب للعمل بالبحرين معلم عصاير ( باريستا ) الشروط : * خبرة لاتقل عن 3 سنوات بمجال العصائر و البار.
23/6/2024
مطلوب للتعاقد فورا للعمل لدي فندق في السعوديه 1/ شيف سخن خبره بالفنادق 2/ مدير اغنيه ومشروبات خبر.
23/6/2024
مطلوب للعمل بالسعودية لدى سلسة مطاعم #شيف_عمومى الشروط : *سبق له العمل في مطاعم فراى تشيكن *خبرة .
22/6/2024
مطلوب للتعاقد فورا لكبري المنتجعات السياحيه بالسعوديه مطور اعمال يسعي للتطوير واستغلال الموارد بشكل .
27/5/2024
مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية خباز عام خبرة لا تقل عن 5 سنوات في المجال خبره بعيش البرجر .
21/5/2024
مطلوب للتعاقد فورا لكبري المنتجعات السياحية في السعودية مدير فندق بشرط خبرة سابقه بالفنادق والمنتجعا.
16/5/2024
مطلوب للتعاقد فورا لكبري المنتجعات السياحيه بالسعوديه مدير فندق بشرط خبره سابقه بالفنادق والمنتجعات .
14/5/2024
مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية شيف حلواني شرقي وغربي خبره لا تقل عن 5 سنوات بالمجال مع برند.
9/5/2024
جميع الحقوق محفوظة لموقع عرب نت 5 2006 - 2023 ©
كافة حقوق النشر محفوظة لأصحابها من المواقع والكتاب والناشرين وشبكة عرب نت فايف غير مسؤولة عن الآراء والتعليقات المعروضة في الموقع إذ تقع كافة المسؤوليات القانونية والأدبية على كاتبها أو/و المصدر الخاص بها.