أضف إعلانك مجاناً
تفاصيل الإعلان
|مطلوب للتعاقد فورا للعمل لدي فندق في السعوديه شيف عمومي خبره بالفنادق الوظيفه للمقيمين داخل مصر فقط برجاء لمن تتوافر لديه الشروط الاتصال على رقم 01557776627 وارسال السى فى على الميل [email protected]
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|SABAREN
|التليفون:
|01557776627
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|- قاهره
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|3 ريال
|تاريخ الإعلان:
|26/6/2024
|رقم الإعلان:
|2274779
مطلوب للعمل بالبحرين معلم عصاير ( باريستا ) الشروط : * خبرة لاتقل عن 3 سنوات بمجال العصائر و البار.
23/6/2024
مطلوب للتعاقد فورا للعمل لدي فندق في السعوديه 1/ شيف سخن خبره بالفنادق 2/ مدير اغنيه ومشروبات خبر.
23/6/2024
مطلوب للعمل بالسعودية لدى سلسة مطاعم #شيف_عمومى الشروط : *سبق له العمل في مطاعم فراى تشيكن *خبرة .
22/6/2024
مطلوب للتعاقد فورا لكبري المنتجعات السياحيه بالسعوديه مطور اعمال يسعي للتطوير واستغلال الموارد بشكل .
27/5/2024
مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية خباز عام خبرة لا تقل عن 5 سنوات في المجال خبره بعيش البرجر .
21/5/2024
مطلوب للتعاقد فورا لكبري المنتجعات السياحية في السعودية مدير فندق بشرط خبرة سابقه بالفنادق والمنتجعا.
16/5/2024
مطلوب للتعاقد فورا لكبري المنتجعات السياحيه بالسعوديه مدير فندق بشرط خبره سابقه بالفنادق والمنتجعات .
14/5/2024
مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية شيف حلواني شرقي وغربي خبره لا تقل عن 5 سنوات بالمجال مع برند.
9/5/2024
جميع الحقوق محفوظة لموقع عرب نت 5 2006 - 2023 ©
كافة حقوق النشر محفوظة لأصحابها من المواقع والكتاب والناشرين وشبكة عرب نت فايف غير مسؤولة عن الآراء والتعليقات المعروضة في الموقع إذ تقع كافة المسؤوليات القانونية والأدبية على كاتبها أو/و المصدر الخاص بها.