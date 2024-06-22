مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية شيف حلواني شرقي وغربي خبره لا تقل عن 5 سنوات بالمجال مع برند.

مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية خباز عام خبرة لا تقل عن 5 سنوات في المجال خبره بعيش البرجر .

مطلوب للعمل بالسعودية لدى سلسة مطاعم #شيف_عمومى الشروط : *سبق له العمل في مطاعم فراى تشيكن *خبرة .

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