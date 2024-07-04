شو ما كان شغلك وانشغالك نحنا جاهزين لتنظيف بيتك عاملات ذو خبرة وكفاءه عاليه سرعة في الإنجاز والتنظيف نتميز في دقة في المواعيد عامله تنظيف يومي ( 6 ساعات يشمل التوصيل ) 25 دينار وايضآ عاملات تنظيف اسبوعي و شهري مع مبيت جربينا ما رح تندمي مع سوفت كلين انتي المرتاحه للحجز والاستفسار : 0785407409