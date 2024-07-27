آخر الأخبار سيارات الأسرة والطفل أخبار العالم أخبار الرياضة أخبار السيارات أخبار المال أخبار المسلمين أخبار التعليم أخبار التقنية أخبار الموبايل أخبار منوعة مقالات أجمل الصور كاريكاتير فيديوهات إعلانات مبوبة دليل المواقع دليل الشركات
أضف إعلانك مجاناً

شقه لقطه بسعرمميز تحميل قديم مشطبه بالبنفسج بالتجمع الخامس

(للبيع)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (القاهرة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: شقه لقطه بسعرمميز تحميل قديم مشطبه بالبنفسج بالتجمع الخامس - في القاهرة مصر

إضغط على الصورة لتكبيرها

شقه لقطه بالتجمع الخامس بنفسج عمارات تشطيب التراسوبر لوكس امتارمن الوتروى/للجادين فقط وجميع الصور هى للشقه شقه للبيع تشطيب الترا سوبر لوكس حميع الشقة hdf وجيبسيوم بورد البنفسج عمارات مساحه 175م تعادل 200م لان التحميل قديم لان بها 3نوم+3ريسبشن+2حمام+2بلكونه الدور الثاني يوجد اسانسير 3غرف نوم 2حمام منهم واحد ماستر رسيبشن 3قطع 2بلكونه كافة المرافق كهرباء غاز نت أمامها جاردن غير مجروحه اطلاقا قريبه من الوتروى يوجد فيديو جميع الغرف على الواجهة السعر فيه تفاوض شركة الوفاق للتسويق العقارى 01016160567
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: مهدى
التليفون: 01016160567

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: القاهره الجديده التجمع الخامس بنفسج عمارات بجوار الوتروى- التجمع الخامس
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 5,500,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 2/8/2024
رقم الإعلان: 2280033

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: للبع لقطة بمشروع الحرس الجمهورى بمدينه نصر - في القاهرة مصر

للبع لقطة بمشروع الحرس الجمهورى بمدينه نصر

(للبيع)

- في القاهرة مصر

للبيع بارقى مناطق مدينة نصر شقة بمشروع جوهرة الحرس الجمهورى بشارع عبد العزيز الوزير من احمد تيسير -.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

5,000,000 جنيه

27/7/2024
صورة الاعلان: شقه بجاردن استلام فوري في التجمع الخامس بمساحة 157+51محديقة - في القاهرة مصر

شقه بجاردن استلام فوري في التجمع الخامس بمساحة 157+51محديقة

(للبيع)

- في القاهرة مصر

شقه بجاردن استلام فوري في التجمع الخامس بمساحة 157+51محديقة تقسيمة داخلية مميزة (3غرف + 3حمام +مطب.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

18,400,000 جنيه

14/7/2024
صورة الاعلان: امتلك فيلتك في كمبوند سراي باجمل فيو لفيلنك - في القاهرة مصر

امتلك فيلتك في كمبوند سراي باجمل فيو لفيلنك

(للبيع)

- في القاهرة مصر

امتلك فيلتك في كمبوند سراي باجمل فيو لفيلنك بمساحة 212م تقسيمه فيلتك (3 غرف - 2 حمام - مطبخ- ريسبشن.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1 جنيه

8/7/2024
صورة الاعلان: امتلك الان شقه في افخم كمبوند Rivali بالتجمع الخامس - في القاهرة مصر

امتلك الان شقه في افخم كمبوند Rivali بالتجمع الخامس

(للبيع)

- في القاهرة مصر

امتلك الان شقه في افخم كمبوند Rivali بالتجمع الخامس بمساحة 158م تقسيمه شقه (3 غرف - 2 حمام - مطبخ- .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

8,532,000 جنيه

7/7/2024
صورة الاعلان: دوبلكس للبيع في الحي المتميز مدينة بدر - في القاهرة مصر

دوبلكس للبيع في الحي المتميز مدينة بدر

(للبيع)

- في القاهرة مصر

دوبلكس مميز جدا جدا للبيع🔥🔥 الحي المتميز بدر 🔑🔑 بالمنطقة (١.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,350,000 جنيه

5/7/2024
صورة الاعلان: شقه 165 م بجاردن خاصه للبيع في التجمع الخامس - في القاهرة مصر

شقه 165 م بجاردن خاصه للبيع في التجمع الخامس

(للبيع)

- في القاهرة مصر

شقه 165 م بجاردن خاصه للبيع في التجمع الخامس كمبوند ناينتي افينيو 90 avenue بالقرب من شارع التسعين.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1 جنيه

2/7/2024
صورة الاعلان: امتلك شقة متشطبة| موقع متميز بتقسيط علي 9 سنوات - في القاهرة مصر

امتلك شقة متشطبة| موقع متميز بتقسيط علي 9 سنوات

(للبيع)

- في القاهرة مصر

امتلك شقة متشطبة| موقع متميز بتقسيط علي 9 سنوات للبيع في ريفالي كمبوند في القاهرة الجديدة المساحة :.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

6,000,000 جنيه

1/7/2024
صورة الاعلان: شقق راقية بالتقسيط في العاصمة الادارية بكمبوند المقصد - في القاهرة مصر

شقق راقية بالتقسيط في العاصمة الادارية بكمبوند المقصد

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

شقتك بالتقسيط في مشروع المقصد بقلب العاصمة الادارية كمبوند المقصد في العاصمة الادارية من المشاريع ال.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

27/6/2024
صورة الاعلان: شقق راقية بالتقسيط في العاصمة الادارية بكمبوند المقصد - في القاهرة مصر

شقق راقية بالتقسيط في العاصمة الادارية بكمبوند المقصد

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

شقتك بالتقسيط في مشروع المقصد بقلب العاصمة الادارية كمبوند المقصد في العاصمة الادارية من المشاريع ال.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

27/6/2024
صورة الاعلان: ??? ?? ??????? ???????? ?????? 82 ??? ??? ????? 1 ????? ???? - في القاهرة مصر

??? ?? ??????? ???????? ?????? 82 ??? ??? ????? 1 ????? ????

(للبيع)

- في القاهرة مصر

الشقة 82 متر، دور الاول مكرر،الاتحد التعاوني (الشروق), ‎3 نوم وريسبشن 1 حمام 1مطبخ نصف تشطيب - الش.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000,000 جنيه

11/6/2024
صورة الاعلان: شقة للبيع مدينة نصر (الواحة) - في القاهرة مصر

شقة للبيع مدينة نصر (الواحة)

(للبيع)

- في القاهرة مصر

شقة م ١١٥ فى مدينة نصر الحى العاشر حى الواحة عمارات فوزى السيد عمارات التوفيقية عل.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

3,000,000 جنيه

11/6/2024
صورة الاعلان: شقق تمليك للبيع بزهراء المعادى - في القاهرة مصر

شقق تمليك للبيع بزهراء المعادى

(للبيع)

- في القاهرة مصر

شركه الروضه للتنمية العقاريه تفخر بأن تقدم لعملائها شقق سكنيه بزهراء المعادى مساحات مختلفة تبدأ من .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

1/6/2024
صورة الاعلان: شقة للبيع 130م مصر الجديدة - في القاهرة مصر

شقة للبيع 130م مصر الجديدة

(للبيع)

- في القاهرة مصر

شقة 130م هاي لوكس 3 غرف ورسيبشن فيو رائعة غاز - مطبخ كاملة التشطيب دور رابع -بحري منشية البكري مصر ا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

1/6/2024
صورة الاعلان: نشترى شقق بمطروح بأندلسية عالبحر والدفع بالتقسيط - في القاهرة مصر

نشترى شقق بمطروح بأندلسية عالبحر والدفع بالتقسيط

(للشراء (مطلوب))

- في القاهرة مصر

تعلن شركة نـــــــوا تــــــــــــــورز عن استعدادها لشراء الاتى : مطلوب للشراء شقق وشاليهات بمرسى.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

1/6/2024
صورة الاعلان: شقه متشطبة استلام فوري تابع هيئة المجتمعات العمرانية في العاصمة - في القاهرة مصر

شقه متشطبة استلام فوري تابع هيئة المجتمعات العمرانية في العاصمة

(للبيع)

- في القاهرة مصر

شقه متشطبة استلام فوري تابع هيئة المجتمعات العمرانية في العاصمة - مساحة : 134متر . - ‏3 عرف نوم +2 ح.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

26/5/2024
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
الأكثر
إرسالا
الأكثر
مشاهدة
أحدث
الإعلانات