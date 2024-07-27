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شقه لقطه بسعرمميز تحميل قديم مشطبه بالبنفسج بالتجمع الخامس
(للبيع)
تفاصيل الإعلان
|شقه لقطه بالتجمع الخامس بنفسج عمارات تشطيب التراسوبر لوكس امتارمن الوتروى/للجادين فقط وجميع الصور هى للشقه شقه للبيع تشطيب الترا سوبر لوكس حميع الشقة hdf وجيبسيوم بورد البنفسج عمارات مساحه 175م تعادل 200م لان التحميل قديم لان بها 3نوم+3ريسبشن+2حمام+2بلكونه الدور الثاني يوجد اسانسير 3غرف نوم 2حمام منهم واحد ماستر رسيبشن 3قطع 2بلكونه كافة المرافق كهرباء غاز نت أمامها جاردن غير مجروحه اطلاقا قريبه من الوتروى يوجد فيديو جميع الغرف على الواجهة السعر فيه تفاوض شركة الوفاق للتسويق العقارى 01016160567
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|مهدى
|التليفون:
|01016160567
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|العنوان:
|القاهره الجديده التجمع الخامس بنفسج عمارات بجوار الوتروى- التجمع الخامس
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|5,500,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|2/8/2024
|رقم الإعلان:
|2280033
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