شقه لقطه بسعرمميز تحميل قديم مشطبه بالبنفسج بالتجمع الخامس

الشقة 82 متر، دور الاول مكرر،الاتحد التعاوني (الشروق), ‎3 نوم وريسبشن 1 حمام 1مطبخ نصف تشطيب - الش.

شقتك بالتقسيط في مشروع المقصد بقلب العاصمة الادارية كمبوند المقصد في العاصمة الادارية من المشاريع ال.

شقتك بالتقسيط في مشروع المقصد بقلب العاصمة الادارية كمبوند المقصد في العاصمة الادارية من المشاريع ال.

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