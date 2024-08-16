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شقه طابق ارضي بتيراس كبير مع ترجيع الايجار

(للبيع)

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صورة الاعلان: شقه طابق ارضي بتيراس كبير مع ترجيع الايجار - في أبو ظبي الإمارات

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شقه طابق ارضي بتيراس كبير مع ترجيع الايجار ** تفاصيل الشقه : - 3 غرف نوم ماستر - غرفه معيشه / طعام - غرفه خادمه مع حمام - مطبخ - بلكونه - مخزن - تواليت لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركه فاين هوم : 0503070042 الرقم المرجعي : AP981632 رخصة التسجيل العقاري: 53733
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة فاين هوم العقارية
التليفون: 026592300

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العنوان: جزيرة الريم- أبوظبي
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 16/8/2024
رقم الإعلان: 2282379

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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: امتلك الان شقة مع بلكونة | تشطيب عصري - في أبو ظبي الإمارات

امتلك الان شقة مع بلكونة | تشطيب عصري

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

امتلك الان شقة مع بلكونة | تشطيب عصري تتكون هذه الشقه من : - غرفة نوم ماستر مع حمام ملحق - غرفة.
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16/8/2024
صورة الاعلان: بالطوابق العليا |تطشيب ممتاز |3غرف نوم+غرفة خادمة - في أبو ظبي الإمارات

بالطوابق العليا |تطشيب ممتاز |3غرف نوم+غرفة خادمة

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

بالطوابق العليا |تطشيب ممتاز |3غرف نوم+غرفة خادمة تتكون الشقة من : - 3 غرف نوم ماستر - غرفة معيشة.
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16/8/2024
صورة الاعلان: امتلك شقة مميزة مع بلكونة باطلاله خلابه | 2 باركن - في أبو ظبي الإمارات

امتلك شقة مميزة مع بلكونة باطلاله خلابه | 2 باركن

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

امتلك شقة مميزة مع بلكونة باطلاله خلابه | 2 باركن الشقه تتكون من : - غرفه نوم ماستر - غرفه نوم - غ.
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16/8/2024
صورة الاعلان: امتلك الان شقة مع اطلالة جميلة - في أبو ظبي الإمارات

امتلك الان شقة مع اطلالة جميلة

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

امتلك الان شقة مع اطلالة جميلة تتكون الشقة من : - غرفة نوم ماستر - غرفة معيشة / طعام مع بلكونة -.
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15/8/2024
صورة الاعلان: خصم يصل الي 15 % | بدون عمولة | اطلالة على الشارع - في أبو ظبي الإمارات

خصم يصل الي 15 % | بدون عمولة | اطلالة على الشارع

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

خصم يصل الي 15 % | بدون عمولة | اطلالة على الشارع تحتوي الشقة علي : - غرفة نوم - غرفة معيشة / ط.
القسم: 

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15/8/2024
صورة الاعلان: فرصة إستثمارية | شقة باطلالة بحرية قريبة من الخدمات - في أبو ظبي الإمارات

فرصة إستثمارية | شقة باطلالة بحرية قريبة من الخدمات

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

فرصة إستثمارية | شقة باطلالة بحرية قريبة من الخدمات الشقة تتكون من : - غرفة نوم ماستر - غرفة مع.
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15/8/2024
صورة الاعلان: انتقل قريبا لاستوديوا مع بلكونه بأطلاله مميزه - في أبو ظبي الإمارات

انتقل قريبا لاستوديوا مع بلكونه بأطلاله مميزه

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

انتقل قريبا لاستوديوا مع بلكونه بأطلاله مميزه بموقع مميز قريب من كافه الخدمات تملك استوديوا مكون من.
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15/8/2024
صورة الاعلان: فرصة استثمارية ! امتلك شقتك بخصم يصل الي 15% - في أبو ظبي الإمارات

فرصة استثمارية ! امتلك شقتك بخصم يصل الي 15%

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

فرصة استثمارية ! امتلك شقتك بخصم يصل الي 15% تحتوي الشقة علي : - غرفة نوم - غرفة معيشة / طعام -.
القسم: 

اتصل

14/8/2024
صورة الاعلان: انقل الان لتاونهاوس بحديقه كبيرة واطلالة بحرية - في أبو ظبي الإمارات

انقل الان لتاونهاوس بحديقه كبيرة واطلالة بحرية

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

انقل الان لتاونهاوس بحديقه كبيرة واطلالة بحرية التاونهاوس مكون من : - غرفتين نوم ماستر - غرفه طعام.
القسم: 

اتصل

14/8/2024
صورة الاعلان: تملك شقتك بالطوابق العليا وبخطه دفع مرنه واطلالة علي القناة - في أبو ظبي الإمارات

تملك شقتك بالطوابق العليا وبخطه دفع مرنه واطلالة علي القناة

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

تملك شقتك بالطوابق العليا وبخطه دفع مرنه واطلالة علي القناة تتكون الشقة من : - غرفة نوم - غرفة معي.
القسم: 

اتصل

14/8/2024
صورة الاعلان: استثمار جيد شقة ببلكونة وباطلالة خلابة على البوليفارد - في أبو ظبي الإمارات

استثمار جيد شقة ببلكونة وباطلالة خلابة على البوليفارد

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

استثمار جيد شقة ببلكونة وباطلالة خلابة على البوليفارد تتكون الشقة من : - غرفة نوم ماستر - غرفة نو.
القسم: 

اتصل

14/8/2024
صورة الاعلان: افضل استثمار تملك ارض سكنية بموقع مميز ومساحة جيدة - في أبو ظبي الإمارات

افضل استثمار تملك ارض سكنية بموقع مميز ومساحة جيدة

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

-أرض سكنية -تبلغ مساحتها:15,000قدم مربع -سواء كنت تبحث عن قطعة ارض لبناء منزلك او للاستثمار الامن ف.
القسم: 

اتصل

14/8/2024
صورة الاعلان: امتلك الان استوديو مع تراس واسع | اطلالة علي المسبح - في أبو ظبي الإمارات

امتلك الان استوديو مع تراس واسع | اطلالة علي المسبح

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

امتلك الان استوديو مع تراس واسع | اطلالة علي المسبح * يتكون الاستوديو من : - غرفة نوم / معيشة - .
القسم: 

اتصل

13/8/2024
صورة الاعلان: امتلك الان شقة جديدة بمساحة كبيرة وبلكونه واسعة - في أبو ظبي الإمارات

امتلك الان شقة جديدة بمساحة كبيرة وبلكونه واسعة

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

امتلك الان شقة جديدة بمساحة كبيرة وبلكونه واسعة الشقه مكونه من : - غرفه نوم ماستر - غرفه معيشه / ط.
القسم: 

اتصل

13/8/2024
صورة الاعلان: إمتلك شقة بدون رسوم خدمات لمدة 3 سنين | بدون عمولة - في أبو ظبي الإمارات

إمتلك شقة بدون رسوم خدمات لمدة 3 سنين | بدون عمولة

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

إمتلك شقة بدون رسوم خدمات لمدة 3 سنين | بدون عمولة ** امتلك شقة للحصول على الإقامة الذهبية بالاضافة.
القسم: 

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13/8/2024
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