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شقه بها غرفه خادمة وبلكونة كبيره بحديقه خاصه
(للبيع)
تفاصيل الإعلان
|شقه بها غرفه خادمة وبلكونة كبيره بحديقه خاصه الشقة مكونة من : - 3 غرف نوم ماستر - غرفة معيشة / طعام - غرفة خادمة مع حمام - مطبخ - بلكونتين - تواليت - حديقة خاصة لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركه فاين هوم : 0503070042 الرقم المرجعي : AP979262 رخصة التسجيل العقاري: 53733
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة فاين هوم العقارية
|التليفون:
|026592300
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|العنوان:
|جزيرة الريم- أبوظبي
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|29/7/2024
|رقم الإعلان:
|2279213
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